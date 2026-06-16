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    Vuelos con niños haitianos: Valencia explica que “no son exactamente los mismos hechos” los que denunció anterior gobierno

    El exdirector de Migraciones Luis Thayer aseguró que en 2023 denunció posibles delitos de trata de personas por los arribos en cuestión.

    José NavarretePor 
    José Navarrete

    El fiscal nacional, Ángel Valencia, se refirió a la investigación de oficio que abrieron por la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile mediante vuelos chárter y bajo la figura de reunificación familiar.

    La investigación responde a una fiscalización que hizo la Contraloría respecto a ingresos registrados el año pasado.

    Ante las alertas por el tema, el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones Luis Thayer aseguró que en 2023, el organismo ya había presentado una denuncia por situaciones de ese tipo.

    “La Fiscalía Centro Norte ya llevaba adelante una investigación por hechos distintos, pero que tienen algún grado de similitud. Nos ha parecido que había consideración de que esa investigación ya existía, que en principio lo que se estaba investigando era un posible caso de trata de personas. Era conveniente que el mismo equipo siguiera investigando esos hechos”, explicó el jefe del Ministerio Público.

    La investigación se encargó al fiscal regional de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, Francisco Jacir.

    Valencia evitó entregar alguna cifra respecto a la cantidad de niños que llegaron en los vuelos cuestionados.

    “La investigación tendrá que determinar cuáles son los hechos ocurridos, la cantidad de personas que se verían afectadas. Quisiera insistir sobre este punto, tal como en otras oportunidades, si se han cometido o no se han cometido delitos y en caso de que se haya ocurrido, quiénes son sus autores”, sostuvo.

    Sobre la denuncia de Thayer, Valencia indicó que la causa se habría originado durante 2024.

    “Si no me equivoco es una causa que se inicia en 2024, pero creo que no es lo relevante. Según me ha explicado el fiscal regional Jacir, no son exactamente los mismos hechos, son hechos similares”, insistió, planteando que pareció “razonable” que sea el mismo equipo el que se mantenga a cargo de las labores.

    Más sobre:HaitíFiscalía NacionalNNAÁngel ValenciaLuis ThayerMigracionesContraloría

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