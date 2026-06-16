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    Exdirector de Migraciones asegura que en 2023 denunció posibles delitos de trata de personas por vuelos con niños haitianos

    Luis Thayer señaló que esa investigación sigue abierta y planteó que "lo óptimo" -a su parecer- sería juntar esa causa con la nueva abierta por la Fiscalía Nacional.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Gustavo Pineda

    La Fiscalía Nacional abrió una investigación de oficio por la posible comisión de delitos en el ingreso masivo de niños, niñas y adolescentes de nacionalidad haitiana a Chile durante enero y abril de 2025.

    Durante ese periodo, el director del Servicio Nacional de Migraciones era Luis Thayer, quien en diálogo con 24 Horas aseguró que en 2023 el organismo ya había presentado una denuncia por situaciones de ese tipo.

    “En 2023, no recuerdo si en enero o en marzo, hicimos una primera denuncia al Ministerio Público por posible delito de trata y tráfico en contra de las agencias, las líneas aéreas, y quien resulte responsable”, señaló.

    Según explicó Thayer, durante 2023 detectaron “que había algunos vuelos desde Haití que venían en condiciones de traslado de niños de manera precaria, es decir, sin las condiciones de seguridad, muchas veces llegaban los niños sin documentación”.

    El exdirector contó que a fines de 2022 llegó hasta el Aeropuerto de Santiago “un vuelo con 14 niños que no venían con la documentación, y estando los padres acá en Chile, devolvimos a los niños porque no venían con la documentación”.

    Según señaló, el Ministerio Público “tiene abierta esa investigación, y nosotros hemos ido durante los siguientes años entregando los antecedentes que nos han derivado”.

    Para el exdirector “lo óptimo” sería que la Fiscalía “juntara o agrupara” la investigación de 2023 con la nueva causa que se abrió en virtud de datos de 2025.

    Según explicó, “los antecedentes de este caso nuevo, evidentemente que están relacionados con la denuncia que nosotros hicimos en 2023″.

    Junto con ello, Thayer aseguró que durante su gestión, tras detectar irregularidades en los vuelos, le solicitó “formalmente, en varias ocasiones a la Dirección Aeronáutica Civil la suspensión de vuelos. En algunos casos se han suspendido y en otros no”.

    En ese sentido, contó que en julio de 2025 pidió que no se autorizaran vuelos de tres aerolíneas “porque sistemáticamente venían en situaciones de vulneración de la seguridad y sin los chequeos de los antecedentes respecto de los menores de edad que trasladaban”.

    Sumado a ello, aseguró que en agosto del año pasado suspendieron “la resolución de las solicitudes de visa de reunificación familiar provenientes de Haití“.

    Esta decisión se tomó puesto que -indicó- “no había garantías de que los documentos que nos presentaban y la legalización de esos documentos fuese totalmente verídica, y esa es una decisión que se mantuvo hasta el final del gobierno”.

    Thayer reconoció que esta decisión fue “compleja” porque también afecta a quienes “están en regla y que no pueden reunificar a su familia”.

    Más sobre:Luis ThayerMigracionesHaitianosNiñosVuelosIrregulares

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