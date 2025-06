Gobierno confirma que se emitió alerta internacional para Martín de los Santos tras su huida a Brasil

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió a la fuga de Martín de los Santos, quien ya se encontraba en Brasil cuando le decretaron prisión preventiva en su reformalización por la brutal golpiza que le dio en la madrugada del 17 de mayo a un conserje de 70 años en la comuna de Vitacura.

El secretario de Estado confirmó que se emitió una alerta internacional respecto al empresario de 32 de años. “E s el procedimiento habitual de lo que va a suceder ”, explicó Cordero.

En su primera formalización, De los Santos, se encontraba con firma mensual y prohibición de acercarse a Guillermo Oyarzún, el conserje agredido. Y tras el cambio de la medida cautelar a prisión preventiva, no se presentó para cumplir el procedimiento.

Respecto a si el Ministerio Público cometió un error al no pedir el arraigo nacional en la primera audiencia, el ministro aseveró que “ me parecería a mí apresurar a emitir un juicio, y creo que no corresponde sin tener conocimiento de los antecedentes de hecho que el Ministerio Público tuvo la audiencia respectiva para efectos de la definición de la cautelar”.

Por su parte, la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, con quien se reunió Cordero esta mañana, expresó que encuentran el hecho “muy lamentable” y que se comunicaron con la víctima y su familia ofreciendo asesoría legal, pero que no fue aceptada.

“Nosotros siempre tenemos a disposición una oficina de protección a víctimas que trabaja con todas las víctimas de delito, ya sean de la comuna, que vivan en la comuna, o que hayan sufrido un delito en la comuna. Y siempre eso va a estar disponible, también asesoría psicológica. Y esperamos que este delito no quede impune”, añadió la jefa comunal.