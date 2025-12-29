Gobierno decreta duelo oficial en O’Higgins por muerte de comandante de Bomberos de Litueche en incendio forestal

El gobierno decretó duelo oficial en la Región del Libertador Bernardo O’Higgins para este martes 30 de diciembre, tras el fallecimiento en acto de servicio del comandante del Cuerpo de Bomberos de Litueche, Luis Antonio Becerra Pino, ocurrido durante el combate de un incendio forestal que afecta a la zona.

La decisión fue adoptada por el Presidente Gabriel Boric, como una señal de respeto y homenaje a la trayectoria del voluntario y al trabajo de la institución bomberil.

Según informó el Ejecutivo, la medida responde a la conmoción generada por la muerte del comandante, quien perdió la vida mientras cumplía labores operativas en la emergencia forestal.

Junto con ello, el mandatario manifestó sus más sentidas condolencias a la familia, seres queridos y a todos los funcionarios de Bomberos, subrayando el impacto que este hecho ha tenido tanto en la institución como en la comunidad regional.

“Reitero mis más sinceras condolencias y cariño a la familia, amigos y compañeros de Luis en este difícil y doloroso momento”, escribió Boric a través de una publicación en su cuenta de X.

Finalmente, reconoció la “invaluable labor” de Bomberos y de sus voluntarios, calificándola como un motivo de profundo orgullo para toda la nación.