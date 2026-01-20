Gobierno emplaza a senadores para avanzar en Ley de Incendios: “Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad”

La ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, reiteró el mensaje del Ejecutivo de la necesidad de aprobar la Ley de Incendios y emplazó a senadores a avanzar con la iniciativa, esto en el marco de la emergencia que afecta a las regiones de Ñuble, Biobío y, sumándose, La Araucanía.

Fue el mismo Presidente Gabriel Boric que, en un punto de prensa en Chillán mientras coordinaban la emergencia, llamó a avanzar en la iniciativa. En conversación con Turno, la vocera de Gobierno insistió con el llamado.

“La ley de incendios está en segundo trámite constitucional en este momento, está en el Senado hoy día, está en la Comisión de Hacienda del Senado, nosotros le hemos dado urgencia y no se ha puesto en tabla. Nosotros esperamos que esto se vote a la brevedad”, expuso.

La vocera expresó que la iniciativa está con urgencia “hace meses” y que llevan dos años tratando de que avance su legislación, pero que “ha estado lamentablemente parada en la Comisión de Hacienda del Senado”.

“ Ustedes saben que nosotros ponemos la urgencia en los proyectos, pero no necesariamente eso obliga, particularmente a la Cámara Alta, respetar la urgencia. Entonces, estamos con las urgencias puestas y no necesariamente las ponen en tabla para la votación en las comisiones o incluso en la sala”, sostuvo.

Asimismo, emplazó a los miembros de la instancia sobre la razón de por qué no avanza el proyecto, señalando que “h abría que preguntarle a los parlamentarios de la comisió n, a la propia presidenta de la comisión, la senadora Rincón”.

“Hay diferencias muchas veces en el contenido de los proyectos, pero lo que nosotros decimos es que eso no obsta que se pueda poner en tabla y discutir esa diferencia, incluso votarla, pero esto de que esté paralizado por mucho tiempo, la verdad es que no es bueno, no es bueno para el país” , sostuvo la ministra.

A ello, sumó que desde el megaincendio en Valparaíso, se discute la necesidad de avanzar en la iniciativa, pero que no deberían “esperar otro evento de estas magnitudes para recién volver a poner en discusión pública, al menos, la necesidad de esta ley”.

En esa línea, aseveró que “no deberíamos esperar a que otro siniestro suceda para poder despacharse esta ley”.