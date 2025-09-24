SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Gobierno ultima detalles para puesta en marcha de Ley CATI y licita millonaria campaña informativa

Tras un año y cinco meses desde la promulgación de la Ley CATI, sistema que fiscalizará con cámaras infracciones de tránsito como exceso de velocidad y luz roja, el Ministerio de Transportes abrió un concurso por $500 millones para una campaña a lanzar entre enero y febrero de 2026 y que prepare la entrada en vigor del mecanismo.

Gabriela MondacaPor 
Gabriela Mondaca

El próximo año se estrenará un nuevo modelo de fiscalización vial que promete cambiar la manera en que se sancionan las infracciones más graves en las calles y carreteras.

Se trata del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones, más conocido como CATI, una institucionalidad creada por la Ley 21.549 que permitirá detectar excesos de velocidad, paso con luz roja o circulación indebida en pistas exclusivas, a través de cámaras y sistemas tecnológicos.

La idea, según remarcó el Ministerio de Transportes (MTT) en su momento, no es recaudar más multas, sino salvar vidas. Por lo mismo, la cartera liderada por Juan Carlos Muñoz abrió la licitación de una campaña comunicacional que busca explicar de qué se trata el sistema y cómo funcionará una vez que entre en vigor.

Bajo un presupuesto máximo de $500 millones, la Subsecretaría de Transportes convocó a agencias creativas y de medios a presentar propuestas para diseñar una campaña masiva que deberá estar lista en diciembre y comenzará a difundirse gradualmente desde enero-febrero de 2026 hasta noviembre del próximo año.

El encargo trata de un spot televisivo de 30 segundos y sus adaptaciones para redes sociales, siete frases radiales, gráficas de campaña, piezas animadas, 10.000 volantes, 20 elementos pop-up para activaciones en terreno y al menos cinco intervenciones presenciales en distintas capitales regionales. Por ejemplo, una en cada zona extrema del país, otra en la zona centro-sur, una en la centro-norte y una en la zona central.

Todo lo anterior apoyado en canales de TV, radios, redes sociales y eventualmente vía pública. “Se debe instalar el mensaje de que el CATI no se trata de castigar más, sino de salvar vidas”, se lee en el documento.

Según explicaron del MTT a La Tercera, la campaña será coordinada con la Secom y a nivel interno, sumado a todas las áreas involucradas: Conaset, Fiscalización, Sectra y Seremis de Transportes. Durante la implementación se incorporará a Carabineros y Juzgados de Policía Local.

Pero sumado a eso, la campaña también busca informar a los transeúntes y conductores sobre la normativa y sus alcances. Por lo mismo, la campaña deberá ser "masiva" y con una “estrategia de medios on y offlinedestinada a instalar cambios de conducta en la seguridad vial.

Ahí se deberá informar sobre la fiscalización automatizada, las zonas donde operará, las formas de acceder a la información y pagar o apelar multas; además de “conectar el cumplimiento de las normas con la protección de la vida”, evitar culpabilizar y reforzar las buenas prácticas de tránsito.

Aunque la campaña llega luego de una serie de críticas por el atraso en la implementación de la ley. El 5 de agosto pasado el alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri (UDI), anunció una serie de iniciativas destinadas a frenar las carreras clandestinas y la conducción temeraria, especialmente en sectores donde suelen realizarse “piques ilegales”, y fue ahí donde el edil endureció el tono frente a este tipo de conductas que afectan a su comuna y exigió al Ministerio de Transportes agilizar la implementación de la ley CATI.

Se promulgó hace 2-3 años el control automatizado de tránsito y todavía no tenemos el reglamento, lo que dificulta mucho la correcta fiscalización”, cuestionó, e hizo un llamado directo al ministro Juan Carlos Muñoz.

Meses antes, en abril, el director de Movilidad de Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, criticó el retraso en la implementación de la Ley CATI, a dos años de su promulgación, al señalar que pese a ser una de las políticas de seguridad vial más relevantes en 15 años, aún no entra en vigor porque la autoridad no ha dictado los reglamentos necesarios.

Por lo mismo, el ministro Muñoz comentó el pasado agosto en conversación con CHV Noticias que la Ley CATI “va a permitir sancionar algunas infracciones, las que están más asociadas a siniestralidad. Esto se podrá hacer con cámaras”, explicó, agregando que la norma debería estar en aplicación “ya el próximo año”.

Imagen referencial.

Desde el MTT sostuvieron que de los tres reglamentos que tiene CATI para su implementación, se encuentran aprobados dos: el que define la orgánica y el que define la tecnología a utilizar.

“Estamos reingresando a Contraloría General de la República el reglamento sobre la metodología a utilizar para definir los puntos en los cuales existirán cámaras. La ley entra en vigencia con los tres reglamentos tomados de razón. Sin embargo, la plataforma que es la que finalmente automatiza las multas, esperamos que esté lista el primer trimestre del 2026″.

La licitación de la campaña comunicacional busca preparar el terreno para ese despliegue. Los lineamientos apuntan a un público amplio, con foco en conductores de entre 18 y 50 años, pero con mensajes específicos para motociclistas -en particular trabajadores de delivery- y jóvenes, grupos donde la probabilidad de infracción es mayor.

Los mensajes deberán ser inclusivos, accesibles y con perspectiva de género, incorporando subtítulos, lengua de señas y diversidad de representaciones.

El contexto que sustenta la iniciativa es crítico y sostiene que solo en 2024, según cifras de Carabineros, 1.439 personas murieron en siniestros de tránsito en Chile. De ellas, 352 fallecieron directamente a causa de la velocidad imprudente, un factor que está presente en al menos el 30% de los accidentes fatales. A ello se suman 60 mil lesionados de diversa gravedad.

Más sobre:Ley CatiLa Tercera PMMTTCentro Automatizado de Tratamiento de Infracciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Por “atacar” a Estados Unidos: Kaiser asegura que discurso de Boric en la ONU “asfixió” la candidatura de Bachelet

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Lo más leído

1.
Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

Femicidio en Santiago Centro: sujeto acabó con la vida de su pareja para luego lanzarse desde un piso 11

2.
Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

Sence ofrece nuevos cursos gratuitos para obtener la licencia de conducir profesional

3.
Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

Kast rechaza la regularización de inmigrantes para el trabajo agrícola: “Chile no resiste más improvisaciones”

4.
Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

Superintendencia de Educación publica instructivo para aplicación de dictamen que impide cancelar matrículas por deuda

5.
Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Plátano milagroso, cuchillo y pasamontaña: los fundamentos de la Conmebol que explican la severa sanción contra la U

Portada del dia

Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️

Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

Cómo es el entrenamiento militar de civiles en Venezuela que Maduro ordenó para responder a las “amenazas” de EEUU

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

El sencillo truco para lograr dormir más rápido, si tienes problemas de sueño

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Meta presentó sus nuevos lentes inteligentes: estos son sus precios y características

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Esta es la empresa que hará posible que TikTok pueda seguirse utilizando en EE.UU.

Servicios

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Anuncian nuevo recargo a la tarifa de Aguas Andinas por alto consumo en verano

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Cuándo empieza el cobro de IVA en las compras internacionales de sitios como Temu y Shein

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Metro de Santiago informa de funcionamiento parcial en la Línea 1 por persona en la vía

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse
Chile

Boric vuelve a la carga contra postura de Trump frente al cambio climático y llama a países miembros de la ONU a rebelarse

DPP asume representación de Providel y busca inhabilitar a fiscales Armendáriz y Jacir en arista del caso Monsalve

Toma en terreno de familia Correa: desalojo se inicia el 29 de septiembre y Serviu resolvería licitación en los próximos días

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo
Negocios

Christian Unger dejará la gerencia general de las filiales de seguros del Grupo Consorcio tras ocho años en el cargo

Cobre se dispara luego que Freeport declarara fuerza mayor en mina Grasberg de Indonesia

Hyundai y Acciona-Deme se suman a licitación de Puerto Exterior de San Antonio

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido
Tendencias

Por qué Trump dice que Ucrania podría ganar la guerra contra Rusia y recuperar el territorio perdido

4 momentos clave del incendiario discurso de Trump ante la Asamblea General de la ONU

Así fue el incidente en las escaleras mecánicas de la ONU que involucró a Trump y la primera dama

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors
El Deportivo

Miguel Ángel Russo es internado por tercera vez en un mes y preocupa en Boca Juniors

En vivo: el Betis de Manuel Pellegrini choca con Nottingham Forest en la Europa League

Quiebres, lesiones y nuevos afectos: la difícil reconstrucción de Alejandro Tabilo para volver a ganar un torneo ATP

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú
Finde

Perú Mucho Gusto Lima 2025: cuándo y dónde será la feria gastronómica más grande de Perú

Tendrá 6 sedes y 11 días de actividades: así será la XXIII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de Chile

Pedro Aznar en el Teatro Municipal de Las Condes: los detalles de sus tres presentaciones

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”
Cultura y entretención

Isabel Allende: “En Chile las periodistas mujeres son mucho mejores que los hombres, desde siempre”

Es solo rock & roll: los Rolling Stones vuelven al estudio y alistan reedición de un clásico

“Tratamos de mantener la idiosincrasia chilena”: la palabra de los creadores de La Casa de los Espíritus (y los elogios de Isabel Allende)

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU
Mundo

De yihadista a estadista: el debut en sociedad del líder sirio Ahmed al-Sharaa en la ONU

Milei criticó a la ONU, elogió la política interna de Trump y reclamó por la soberanía de las Malvinas

Las razones y dudas sobre el giro de Trump sobre Ucrania y por qué pueden ser malas noticias para Zelensky

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición
Paula

La piel habla desde adentro: la alianza que une dermatología y nutrición

Hablemos de amor: el abuso de mi psicólogo

La tasación de los cuidados: ¿cómo se mide en dinero el trabajo de cuidar?