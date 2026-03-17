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    Grave hombre que fue golpeado y apuñalado en portonazo en Pudahuel: su hija de 2 años estaba al interior del vehículo

    Según información preliminar, la víctima habría forcejeado con los delincuentes para intentar sacar a la menor del automóvil, por lo que fue brutalmente agredido.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Imagen referencial. DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    Un hombre de 51 años resultó herido de gravedad la noche de este lunes luego de que fuera brutalmente golpeado por un grupo de sujetos que intentó robarle su vehículo cuando salía de su casa, en la comuna de Pudahuel.

    De acuerdo con información preliminar de Carabineros, un grupo de cuatro sujetos abordó a la víctima cerca de las 21 horas en calle Papa San Anacleto, portando armas de fuego y con sus rostros cubiertos. En este marco, el hombre habría puesto resistencia al robo, debido a que al interior del automóvil se encontraba su hija de dos años de edad.

    “Al percatarse que se iban a llevar el vehículo, recuerda que mantenía a su hija de dos años en el asiento trasero, en una silla de menor, y forcejea con los individuos para poder sacar a su hija del auto”, señaló el teniente Manuel Narváez, oficial de ronda Prefectura Santiago Occidente.

    Es en ese minuto cuando uno de los antisociales extrae desde sus vestimentas un elemento contundente -al parecer un martillo- con el que golpea al hombre en el rostro, para luego propinarle una puñalada en el abdomen.

    Al percatarse de la situación, vecinos intervienen para auxiliar a la víctima, tras lo cual los antisociales se dan a la fuga sin lograr sustraer el vehículo. Así, es precisamente un vecino del hombre afectado quien lo traslada al SAPU Dr. Gustavo Molina, desde donde fue derivado al Hospital San Juan de Dios, en la comuna de Santiago.

    Aunque inicialmente se informó que la víctima se encontraba en riesgo vital, su situación fue evolucionando de manera favorable con el correr de las horas, por lo que se encontraría fuera de peligro de muerte, aunque en estado grave.

    El hecho está siendo investigado por personal del OS-9 de Carabineros y el Laboratorio de Criminalística (Labocar) de la institución.

    Más sobre:PolicialroboPudahuelportonazoagresión

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