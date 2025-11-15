Gremio docente acusa que no se respetó horario de entrega de colegios para las elecciones y temen que no sean devueltos en condiciones

Según lo establecido por el Ministerio de Educación (Mineduc), de Interior y el Servel, a las 17:00 horas del viernes debían ser entregados a las Fuerzas Armadas los establecimientos elegidos para el desarrollo de las elecciones presidenciales de este domingo.

Sin embargo, desde el Colegio de Profesores criticaron este sábado la planificación en la entrega y señalaron que podría terminar afectando al desarrollo normal de las clases el lunes siguiente.

“Nuestra experiencia de años, de décadas asistiendo como docentes a este tipo de situaciones es que eso no funciona”, cuestionó el presidente del magisterio, Mario Aguilar.

“Ya hoy día (viernes) hubo problemas y lo quiero denunciar porque me llegaron reportes de que hubo colegios que estando con niños en clases los militares llegaron a primera hora en la mañana a tomar posesión del colegio, lo cual es absolutamente inconveniente e inadecuado”, denunció.

Según la información recibida por Aguilar, este hecho se habría desarrollado en comunas como Recoleta y Arica. “El día lunes vamos a ver si es que se cumple lo que ha dicho el Servel y ha dicho el Ministerio de Educación de que los colegios van a estar el lunes a primera hora higienizados, ordenados, limpios, aseados”, mencionó.

Explicando que durante la jornada del domingo habrán flujos de miles de personas, anticipa que “va a haber muchos problemas”

“¿Por qué? Por tozudez, por una tontería, porque los colegios todos estos años de democracia los colegios se entregaban el jueves en la noche a los militares después que los niños salían de clases, o el viernes a primera hora, y los militares los devolvían y el Servel lo devolvían el día lunes con tiempo para hacer el aseo", explicó Aguilar.