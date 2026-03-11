SUSCRÍBETE
    Nacional

    Guerra responde interrogatorio de la Fiscalía y vuelve a cuestionar licitud del acceso a sus conversaciones con Hermosilla

    Este martes, el exfiscal respondió preguntas del Ministerio Público, querellantes y su defensa. El persecutor Mario Carrera señaló que con las palabras del imputado han surgido nuevos antecedentes, como una reunión que tuvo con el expresidente Sebastián Piñera.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Encontraron, como quien diría, lo trajo la cigüeña de París, o salió flotando de la tierra, mensajes de Manuel Guerra con Luis Hermosilla”.

    En el segundo día de formalización de Manuel Guerra, imputado por delitos de corrupción en una arista del caso Audio, el exfiscal regional Oriente retomó su relato voluntario buscando rechazar los delitos de cohecho, violación de secreto y prevaricación que le imputa la Fiscalía de Arica. Tal como durante el lunes, cuando el fiscal regional, Mario Carrera, partió la imputación, Guerra cuestionó, en la primera parte de la jornada, la extracción que hizo la Fiscalía Metropolitana Oriente de sus conversaciones con Luis Hermosilla.

    El caso contra Guerra surgió en medio de la investigación contra Hermosilla. En esa causa, luego de la exhaustiva revisión del teléfono del cuestionado abogado, se destaparon chats con Guerra. En esas conversaciones comentó a Hermosilla las causas que tenía a su cargo con la supuesta finalidad de obtener favores a cambio. Sin embargo, Guerra se quejó de que nunca hubo una orden de un tribunal con esos fines. “¿Con qué autorización el Ministerio Público registró mis conversaciones con el señor Hermosilla cuando no tenía autorización judicial?”, dijo al inicio.

    JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En extenso, el lunes Guerra abordó punto por punto las imputaciones del Ministerio Público en su contra, reconociendo su cercanía con Hermosilla, pero, según él, descartando que hubiese delitos en sus diálogos. Lo mismo hizo con los cuestionamientos a su patrimonio, que acorde a sus palabras, se debe netamente a su trabajo como funcionario público y luego como abogado particular y docente.

    Interrogatorio

    En parte de su interrogatorio, Carrera puso el foco en varios de los chats de Guerra a Hermosilla donde le comentaba su interés de dejar la Fiscalía. Para el Ministerio Público puede haber ahí un indicio de delito, en orden de que lo que habría buscado Guerra, según el ente persecutor, era buscar una contraprestación por llevar causas que involucraban a políticos, la mayoría cercanos al gobierno de Sebastián Piñera.

    Uno de esos mensajes fue enviado por Guerra el 31 de diciembre de 2020, cuando le dijo a Hermosilla que había tomado la decisión de explorar nuevos horizontes laborales tras 18 años en el Ministerio Público. Guerra reconoció el mensaje, pero dijo que ese mismo texto se lo envió a varios de sus contactos. El imputado negó que alguna vez le haya realizado una petición formal de trabajo a Hermosilla o a Andrés Chadwick, más allá de solicitar ingresar a su oficina en una suerte de comunidad de techo.

    En otro de los mensajes, del 2 de junio de 2021, Guerra le pidió a Hermosilla apoyo para que la notaria Patricia Manríquez ingresara a la terna de la Notaría Benavente en el centro de Santiago. El mensaje fue reconocido por el exfiscal. “Hola, Manuel. Totalmente. Lo hago ahora”, fue la respuesta de Hermosilla.

    Por su lado, el querellante Mauricio Daza consultó a qué se refería con las causas VIP. Esto, en alusión a un mensaje enviado el 24 de enero de 2018 donde el imputado señaló: “Las causas VIP ya se las quité y están en mi poder. Así que todo a salvo. Asignadas a mí”. La respuesta de Hermosilla fue: “Me alegro”.

    Guerra explicó que al decir “las causas VIP” se refería a los casos que estaban a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad, delitos funcionarios la gran mayoría de ellas. Añadió que esta definición no la inventó él, sino que venía de su antecesor, el exfiscal regional Alberto Ayala.

    Formalización podría terminar el viernes

    La audiencia de este martes terminó con las consultas que hizo la propia defensa de Guerra. Este miércoles se espera que la Fiscalía argumente la solicitud de prisión preventiva para el exfiscal. El jueves sería el turno de la defensa para rechazar esa petición y, finalmente, el viernes el 4° Juzgado de Garantía decidirá si Guerra queda o no en prisión preventiva.

    “La declaración del señor Guerra efectivamente aportó antecedentes, ratificó prácticamente todo lo que nosotros teníamos en la investigación y lo que él hace es darle ciertas interpretaciones a algunas cuestiones que ya teníamos en la investigación. Así que nosotros estamos confiados en la investigación, en el trabajo que hemos hecho y seguiremos en esa misma línea”, dijo Carrera tras la audiencia.

    Carrera afirmó que en la declaración que Guerra ha prestado en estos dos días surgieron nuevos antecedentes, como una reunión que sostuvo Guerra con el expresidente Sebastián Piñera. “En esa reunión nosotros teníamos claridad de que se había verificado, pero entregó algunos antecedentes que ratifican incluso lo tratado en aquella reunión”, dijo el fiscal.

    Más sobre:Manuel GuerraCaso AudioLuis HermosillaMario CarreraFiscalía

