Gustavo Gatica sostiene que el proceso no es contra Carabineros “sino contra quien traicionó su institución y no cumplió los protocolos”

A través de redes sociales, el diputado electo, Gustavo Gatica, se refirió al juicio contra el excarabinero Claudio Crespo por las lesiones que lo dejaron ciego en el marco de una manifestación durante el estallido social en 2019, señalando que el proceso no es contra Carabineros “sino contra quien traicionó su institución y no cumplió los protocolos”.

Gatica, que asistió a los alegatos de clausura del juicio, además agradeció el apoyo y la compañía durante la jornada.

“Agradezco el apoyo y la compañía que me dieron en esta nueva jornada del juicio contra Claudio Crespo. El veredicto de este proceso, que no es contra Carabineros de Chile, sino contra quien traicionó su institución y no cumplió los protocolos, se conocerá el próximo 9 de enero”, señaló Gatica.

Hasta la fecha son más de 330 las sesiones que ha tenido el juicio por los hechos ocurridos el 8 de noviembre de 2019.