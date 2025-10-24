Habría intentado entrar a empresa comercializadora de gas: encuentran cuerpo en techo de inmueble en Quilicura

Carabineros reportó el hallazgo de un cuerpo en el techo de una empresa comercializadora de gas ubicada en la comuna de Quilicura.

Los hechos se conocieron luego de que a las 4.50 horas se produjera un llamado a la línea de emergencia policial, tras lo cual funcionarios de Carabineros acudieron hasta la Av. Manuel Antonio Matta de la citada comuna.

Según información preliminar, se constató que se trataba de un local de distribución de gas denominado Comercializadora La Martina, cuyo dueño relató que mientras se encontraba en su domicilio, recibió un llamado telefónico por parte de una empleada que reside en las mismas dependencias de la empresa, indicándole que su marido había sorprendido a un sujeto al interior del recinto y que éste hizo uso de una escopeta en contra del intruso.

Personal de Carabineros, al verificar lo sucedido, constató que efectivamente en el techo de la instalación se encontraba un sujeto adulto, sin vida, en posición de cúbito abdominal, no identificado hasta el momento.

Bomberos concurrió hasta el lugar para bajar el cuerpo del techo de la empresa. mientras que Fiscalía determinó que la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI se hiciera cargo de la investigación.