    Nacional

    Hallan cadáver dentro de una caja abandonada en la vía pública de Quinta Normal

    Integrantes del ECOH y la PDI se constituyeron en el lugar para poder realizar las primeras diligencias.

    Por 
    Sebastián Yeza
     
    Sebastián Escobar F.
    Durante la jornada de este domingo se reportó el hallazgo de un cadáver al interior de una caja de cartón en la vía pública de la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana.

    De acuerdo a información preliminar, el hallazgo se registró en la calle Embajador Gómez, cerca de la Subcomisaría Carrascal de Carabineros de Chile.

    El hecho motivó el aislamiento del sitio del suceso y se confirmó la concurrencia del Equipo contra el Crimen Organizado y Homicidios (EOH) y de la Brigada de Homicidios Centro Norte de la Policía de Investigaciones (PDI), para iniciar las primeras diligencias.

    Hasta el cierre de esta edición, se desconoce la identidad y edad de la víctima, así como las circunstancias en las que su cuerpo terminó en el lugar.

    NOTICIA EN DESARROLLO...

