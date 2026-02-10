SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Hallan cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho en Cerro Navia

    El procedimiento se desarrolla en el sector de Costanera Sur mientras personal policial realiza las diligencias de rigor para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

    Por 
    Roberto Martínez
    Encuentran cuerpo sin vida en la ribera del rio Mapocho JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    Un operativo policial se encuentra en desarrollo la tarde de este lunes tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en la ribera del río Mapocho, en la intersección de Avenida Costanera Sur con calle Rolando Petersen, en la comuna de Cerro Navia.

    De acuerdo con información entregada por Carabineros, se trata del hallazgo de un cadáver que no presenta lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas.

    Desde la institución policial se informó además que el fallecido se encontraba en situación de calle, antecedente que forma parte de las primeras indagatorias.

    En el lugar trabaja personal policial, resguardando el sitio del suceso y desarrollando las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte, las que, preliminarmente, no tendrían carácter delictual.

