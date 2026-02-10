Hallan cuerpo de un hombre en la ribera del río Mapocho en Cerro Navia

Un operativo policial se encuentra en desarrollo la tarde de este lunes tras el hallazgo de un cuerpo sin vida en la ribera del río Mapocho, en la intersección de Avenida Costanera Sur con calle Rolando Petersen, en la comuna de Cerro Navia.

De acuerdo con información entregada por Carabineros, se trata del hallazgo de un cadáver que no presenta lesiones atribuibles a la intervención de terceras personas.

Desde la institución policial se informó además que el fallecido se encontraba en situación de calle, antecedente que forma parte de las primeras indagatorias.

En el lugar trabaja personal policial, resguardando el sitio del suceso y desarrollando las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte, las que, preliminarmente, no tendrían carácter delictual.