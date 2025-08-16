Hallan pie humano en Playa Marbella de Santo Domingo: PDI y SML investigan el origen

En horas de la tarde de este viernes se reportó un macabro hallazgo en la Playa Marbella, ubicada en la comuna de Santo Domingo, Región de Valparaíso. Se trata de un pie humano al interior de una zapatilla, que fue encontrado en la orilla del sector.

De acuerdo con información entregada por la Capitanía de Puerto de San Antonio, el hecho se registró cerca de las 17:10 horas, luego de que un llamado al número de emergencias marítimas 137 alertara sobre la presencia de un calzado que contenía restos óseos.

Personal de la Armada llegó hasta el lugar y, siguiendo instrucciones del Ministerio Público, procedió a aislar la zona mientras se esperaba la llegada de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Al revisar el hallazgo, los efectivos policiales confirmaron que se trataba de un pie humano izquierdo, de 23 centímetros de longitud.

Los restos humanos, encontrados en un sector donde varias personas realizaban pesca recreativa, fue informado al Servicio Médico Legal (SML) de San Antonio, organismo encargado de retirar y analizar la evidencia para intentar establecer la identidad de la víctima y las circunstancias de su deceso.

Por ahora, el caso se mantiene en investigación y las autoridades no han entregado hipótesis sobre el origen del pie ni si podría estar vinculado a alguna persona desaparecida en la zona.