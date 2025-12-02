Hallan sin vida a niño y adulto que cayeron al embalse Coihueco desde una moto de agua

La tarde de este martes se confirmó el hallazgo de los cuerpos de un hombre de 40 años y un menor de 12 años, cuyo rastro se había perdido el pasado domingo 30 de noviembre luego de que ambos cayeran a las aguas del embalse Coihueco, en la Región de Ñuble, mientras paseaban en una moto de agua.

Según informó en esa ocasión la PDI, las víctimas se encontraban participando de un paseo con familiares y amigos en este sector de las comuna de Coihueco, cuando decidieron pasear en el vehículo motorizado en un sector no apto para el baño.

En ese momento, por razones que se investigan, las víctimas perdieron el control de la moto acuática y cayeron a las aguas del embalse.

Desde entonces, ambos eran buscados por personal del Grupo Especializado en Rescate Subacuático (GERSA) de Bomberos de Ñuble y del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, apoyados por funcionarios de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI.

Las labores rindieron frutos esta jornada, con el hallazgo de ambos cuerpos.

Según señaló la fiscal (s) de Chillán, Karina Zapata, los cuerpos de Danny Bonelli Lezama (40) y de J.A.P.T (12), fueron recuperados esta tarde desde el embalse de Coihueco, los que serán periciados por el Servicio Médico Legal (SML) para luego ser entregados a sus familiares.

“La Brigada de Homicidios (de la PDI) tiene la parte de la línea de investigación. Ellos nos proporcionarán los antecedentes, luego de efectuada toda su investigación, para determinar la causa final del fallecimiento de estas personas”, afirmó la persecutora.