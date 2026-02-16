Hasta 37°C: Presidente Boric llama a extremar cuidados tras alerta meteorológica por altas temperaturas en la zona central

En medio de un escenario marcado por altas temperaturas en la zona central del país, el Presidente Gabriel Boric realizó un enfático llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de prevención para evitar incendios forestales y tragedias asociadas al calor.

A través de una publicación en su cuenta de X, el Mandatario señaló: “Este lunes y martes tendremos altas temperaturas extremas en las regiones de Coquimbo, Valparaíso y Metropolitana, por lo que hago un llamado a mantener la precaución para evitar tragedias”.

“Por favor, no uses herramientas o maquinarias que generen chispas al aire libre, tampoco enciendas fogatas en sectores rurales o forestales ni realices quemas de ningún tipo . Porque como siempre lo decimos: es más fácil prevenir un incendio que combatirlo. Entre todas y todos nos cuidamos”, recalcó el jefe de Estado, apelando a la responsabilidad colectiva frente a las condiciones climáticas adversas.

Alerta meteorológica

El llamado presidencial se da luego de que la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitiera una alerta por altas temperaturas, fenómeno que se extenderá desde la jornada de este lunes 16 hasta la noche del martes 17 de febrero.

Según el organismo técnico, en algunos sectores los termómetros podrían llegar hasta los 37 grados Celsius.

De acuerdo con la DMC, esta situación responde a la presencia de una dorsal en altura, un sistema de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera que favorece el ingreso y la persistencia de aire cálido, provocando un alza significativa de las temperaturas máximas.

El fenómeno impactará principalmente a la cordillera de la costa, valle y precordillera de la Región de Coquimbo y la Región Metropolitana, mientras que en la Región de Valparaíso se dejará sentir tanto en el litoral como en la cordillera de la costa.

Revisa a continuación el detalle de las altas temperaturas: