Hay dos detenidos: PDI indaga homicidio de joven de 24 años en Curicó
La detención de los dos presuntos involucrados fue ampliada hasta el martes.
La Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI), junto a peritos del Laboratorio de Criminalística, indaga el homicidio de un joven de 24 años, que habría ocurrido durante la madrugada de este domingo en Curicó, específicamente en el sector de Santa Fe.
Según mencionó el jefe de la BH de Curicó, subprefecto Erik Cáceres, las diligencias fueron ordenadas por la Fiscalía de Flagrancia del Maule.
Al llegar al lugar, la BH junto a los peritos “comenzaron el trabajo en el sitio del suceso, efectuando la fijación respectiva, así como el examen externo del cadáver, el empadronamiento y la toma de declaración de testigos”.
Tras realizar las primeras diligencias, se determinó que el homicidio fue efectuado mediante un arma de fuego.
El cuerpo del joven fue trasladado al Servicio Médico Legal (SML) para realizar la necropsia y obtener más antecedentes sobre el hecho, los cuales serán enviados al Ministerio Público.
Si bien las diligencias investigativas continúan en desarrollo, ya hay dos detenidos por el homicidio. La reclusión de ambos fue ampliada hasta este martes.
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