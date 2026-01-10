Hombre de 30 años muere tras ser baleado al interior de una vivienda en San José de Maipo

Un homicidio tuvo lugar durante la madrugada de este sábado en la comuna de San José de Maipo, Región Metropolitana.

La víctima corresponde a un hombre de 30 años, residente del sector, quien fue encontrado sin vida al interior de un domicilio ubicado en calle Del Río, en las cercanías de la plaza de armas de la comuna.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hecho quedó al descubierto luego de que vecinos del sector alertaran sobre disparos en el lugar.

El fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Pablo Sabaj, indicó que “aproximadamente a las 5:15 de la mañana se escucharon disparos en un domicilio que estaría en estado semiabandonado”, precisando que “al interior de este pernoctaba la persona fallecida, quien recibió tres impactos balísticos”.

Respecto de los presuntos autores, el fiscal Sabaj señaló que “unas personas llegaron en un vehículo y rápidamente se dieron a la fuga”, agregando que “se está indagando la identidad de estos sujetos”, así como el posible móvil del ataque.

Equipos especializados de Carabineros, entre ellos personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística (Labocar), quienes junto a ECOH quedaron a cargo de las primeras diligencias investigativas para esclarecer la dinámica del homicidio.