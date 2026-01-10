SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Rescatan a turista español accidentado en circuito Dientes de Navarino, en Puerto Williams

    La acción del GOPE de Carabineros y una aeronave de la institución permitieron llevar a esta persona hasta un hospital.

    Con éxito se desarrolló durante la jornada del viernes el rescate de un turista español que había resultado accidentado mientras realizaba una excursión por el circuito de montañas Dientes de Navarino, cercano a la ciudad de Puerto Williams.

    La información fue dada a conocer por el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) a Carabineros, que dispusieron la presencia del Grupo de Operaciones Especiales (GOPE) y de una aeronave de la institución para alcanzar al sujeto.

    “Junto a personal GOPE y la aeronave institucional acudimos al sector indicado, donde a través de un patrullaje aéreo pudimos dar con el lugar donde se encontró esta persona. Posteriormente vía terrestre fue extraída por Personal GOPE hasta un punto seguro, donde pudimos extraerlo vía aérea hasta la ciudad de Puerto Williams”, detalló el capitán Raúl Palma de la Sección Aérea de Punta Arenas.

    Tras el rescate, el turista fue trasladado por la policía hasta el Hospital Naval de Puerto Williams, donde estaría siendo atendido por sus lesiones.

    Carabineros Región Magallanes y Antártica Chilena

