Detienen a tres sujetos que habrían participado en robo a tienda Western Union en Quilicura
Los sujetos habrían disparado en contra de Carabineros mientras escapaban en un vehículo.
Carabineros logró la mañana de este sábado la captura de tres sujetos que habrían participado en el robo a una sucursal de Western Union ubicada en un mall de Quilicura, Región Metropolitana.
Según los antecedentes preliminares compartidos por la institución, cinco individuos habrían ingresado a la mencionada tienda y habrían sido detectados por Carabineros mientras escapaban en un vehículo.
Al notar la presencia de la policía, reaccionaron disparando a los funcionarios. A pesar de esto, finalmente Carabineros logró repeler a los antisociales.
En el intercambio , Carabineros logró capturar a tres de los presuntos participantes del hecho.
Uno de ellos resultó herido por un impacto de bala, el cual habría sido trasladado hasta el SAPU Quilicura para ser atendido. Sin embargo, Carabineros confirmó que finalmente falleció.
Por otro lado, tras la captura de estos sujetos, también se habrían recuperado tres armas de fuego. Una de ellas habría tenido un cargador extendido y municiones.
NOTICIA EN DESARROLLO...
