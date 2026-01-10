Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez

Un violento asalto se registró durante la madrugada de este domingo en la caletera de General Velásquez con avenida Departamental, en la Región Metropolitana, luego de que un conductor fuera interceptado por un grupo de sujetos que simulaban ser funcionarios policiales.

De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 6:20 horas, cuando personal policial se constituyó en el lugar y entrevistó a la víctima, identificada con las iniciales B.A.H.D., de 29 años, chileno.

El afectado relató que minutos antes, mientras conducía por el sector, fue interceptado por un automóvil de color negro, desde el cual descendieron tres sujetos a rostro cubierto, que portaban mascarillas y vestían indumentaria similar al uniforme de Carabineros.

Según su testimonio, los individuos lo intimidaron con un arma de fuego, y uno de ellos lo golpeó en el rostro con la empuñadura del arma, para posteriormente sustraerle dinero en efectivo y máquinas POS utilizadas para el cobro con tarjetas.

Tras cometer el robo, los antisociales huyeron del lugar en el mismo vehículo.

La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones visibles en el rostro, aunque sin riesgo vital. Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente y realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.