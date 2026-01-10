SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez

    La víctima, un hombre de 29 años, fue interceptada por tres sujetos armados y con indumentaria similar a la policial, quienes le sustrajeron dinero en efectivo y máquinas POS antes de huir.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en General Velásquez JAVIER SALVO/ ATON CHILE

    Un violento asalto se registró durante la madrugada de este domingo en la caletera de General Velásquez con avenida Departamental, en la Región Metropolitana, luego de que un conductor fuera interceptado por un grupo de sujetos que simulaban ser funcionarios policiales.

    De acuerdo con los antecedentes entregados por Carabineros, el hecho ocurrió cerca de las 6:20 horas, cuando personal policial se constituyó en el lugar y entrevistó a la víctima, identificada con las iniciales B.A.H.D., de 29 años, chileno.

    El afectado relató que minutos antes, mientras conducía por el sector, fue interceptado por un automóvil de color negro, desde el cual descendieron tres sujetos a rostro cubierto, que portaban mascarillas y vestían indumentaria similar al uniforme de Carabineros.

    Según su testimonio, los individuos lo intimidaron con un arma de fuego, y uno de ellos lo golpeó en el rostro con la empuñadura del arma, para posteriormente sustraerle dinero en efectivo y máquinas POS utilizadas para el cobro con tarjetas.

    Tras cometer el robo, los antisociales huyeron del lugar en el mismo vehículo.

    La víctima fue trasladada hasta un centro asistencial, donde se constató que presentaba lesiones visibles en el rostro, aunque sin riesgo vital. Carabineros adoptó el procedimiento correspondiente y realiza diligencias para dar con el paradero de los responsables.

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en General Velásquez JAVIER SALVO/ATON CHILE
    Más sobre:Carabineros de ChileRoboAsaltoRegión Metropolitana

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Gobierno y partidos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía frente a Estados Unidos

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Detienen a exministro de Obras Públicas de Bolivia por presunto daño económico al Estado

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Lo más leído

    1.
    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    Encuesta de salud revela que seis de cada diez mujeres limitan sus actividades cotidianas por su menstruación

    2.
    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    “Va a fracasar en el tiempo”: CUT y gremios solicitan a Boric retirar urgencia en tramitación de reforma a Gendarmería

    3.
    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    María Paz Arzola, la carta fuerte para asumir el Mineduc de Kast y su crítica mirada del actual gobierno en la materia

    4.
    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    El fallo de la Suprema que establece que la contralora Dorothy Pérez no tiene competencia para destituir alcaldes

    5.
    Comandante Cabezas, el oficial de Carabineros que asumió como jefe de escoltas de Kast

    Comandante Cabezas, el oficial de Carabineros que asumió como jefe de escoltas de Kast

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Concierto sinfónico Carmina Burana: dónde ver la transmisión en vivo

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez
    Chile

    Sujetos que simulaban ser carabineros asaltan y golpean a conductor en avenida General Velásquez

    Dónde y a qué hora ver a Manchester City vs. Exeter City en vivo

    Temblor hoy, sábado 10 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Javiera Toro: “Los datos de la Casen 2024 nos muestran que la política social no puede debilitarse”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo
    El Deportivo

    Las causas de la profunda crisis que golpea al Sevilla de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo

    Matías Palavecino: “Zampedri me dijo que me estaba esperando; me habló bien del club y eso ayudó bastante”

    El favorito Marruecos borra a Camerún y está en semifinales de la Copa Africana de Naciones

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas
    Cultura y entretención

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    Mia McKenna-Bruce, actriz: “El set de las películas de The Beatles se siente muy íntimo pese a que es enorme”

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro
    Mundo

    Al menos 60 personas detenidas en Nicaragua por expresar apoyo a captura de Maduro

    Gobierno y partidos de Groenlandia reivindican al unísono su soberanía frente a Estados Unidos

    Detienen a exministro de Obras Públicas de Bolivia por presunto daño económico al Estado

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza