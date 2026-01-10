SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    Sus dichos se dieron en una ceremonia en que el ministro entregó a la Corporación Tres y Cuatro Álamos el memorial "El Vuelo" como sitio de memoria.

    Por Antonella Cicarelli 
    Antonella Cicarelli
    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria Diego Martin / Aton Chile

    El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo encabezó una visita al memorial “El Vuelo”, obra que recuerda a 78 víctimas de la dictadura, -entre ellos familiares de Ana González, histórica figura defensora de los derechos humanos-, y que hace unas semanas fue vandalizado por segunda vez.

    En esta instancia se le consultó al secretario de Estado sobre el futuro del Plan Nacional de Búsqueda, también sobre el proyecto de Ley que busca consolidarlo como política de Estado y sus expectativas sobre que esta iniciativa siga funcionando durante el nuevo gobierno.

    “Actualmente no se requiere de una ley para que el Plan Nacional de Búsqueda funcione. De hecho, tenemos todas las atribuciones para realizarlo, pero valoramos de manera muy importante lo que está haciendo el Congreso Nacional porque quiere que esto bajo ninguna circunstancia se pueda dejar de hacer”, comentó el ministro.

    Este jueves, la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general el proyecto de Ley ingresado en septiembre del año pasado, por la diputada Lorena Fries (FA) y otros parlamentarios del oficialismo, el cual busca asegurar la continuidad de este plan.

    “Y en ese sentido nosotros estamos apoyando la moción parlamentaria que han ingresado un conjunto de diputadas y diputados para que el Plan Nacional de Búsqueda sea una obligación permanente y no haya ninguna, pero absolutamente ninguna duda de que se va a seguir realizando”, sostuvo Gajardo.

    La ceremonia en San Joaquín tenía como objetivo entregar el memorial “El Vuelo” como sitio de memoria a la Corporación Tres y Cuatro Álamos, acto que forma parte de la promesa del Presidente Gabriel Boric.

    En el lugar lo acompañaban la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla y el alcalde de San Joaquín, Cristóbal Labra.

    Además la presidenta de la Corporación Tres y Cuatro Álamos, Shaira Sepúlveda, quienes denunciaron estas vandalizaciones al memorial y familiares de Ana González, dirigenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

    Más sobre:Jaime GajardoMinisterio de Justicia y Derechos HumanosPlan Nacional de BúsquedaSan JoaquínCorporación Tres y Cuatro ÁlamosAgrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria
