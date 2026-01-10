Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) anunció que este fin de semana hay especial atención desde Valparaíso a La Araucanía, por las condiciones meteorológicas adversas.
El Presidente de la República, Gabriel Boric, pidió prevenir incendios forestales en medio de la alerta por Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la zona centro-sur del país.
“Refuerzo el llamado a la prevención de incendios forestales. Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”, escribió el mandatario en la red social.
La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó una Alerta Preventiva de Botón Rojo para este sábado 10 y domingo 11 de enero para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins en los sectores de valle y precordilleras. Para la región del Maule, con especial atención en Cauquenes y San Javier.
Y para Ñuble, Bío Bío y La Araucanía por riesgo de tormentas eléctricas secas.
“Prevenir un incendio es mucho más fácil que combatirlo: no botes colillas de cigarros y evita el uso de fuego al aire libre. Ante cualquier indicio de incendio o conductas peligrosas, llama y denuncia de inmediato a los números de emergencia: 130 Conaf, 132 Bomberos, 133 Carabineros o 134 PDI”, recordó el Presidente Boric en su intervención a través de X.
