Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”

El Presidente de la República, Gabriel Boric, pidió prevenir incendios forestales en medio de la alerta por Altas Temperaturas Extremas, anunciada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) en la zona centro-sur del país.

“Refuerzo el llamado a la prevención de incendios forestales. Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”, escribió el mandatario en la red social.

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) activó una Alerta Preventiva de Botón Rojo para este sábado 10 y domingo 11 de enero para las regiones de Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins en los sectores de valle y precordilleras. Para la región del Maule, con especial atención en Cauquenes y San Javier.

Y para Ñuble, Bío Bío y La Araucanía por riesgo de tormentas eléctricas secas.