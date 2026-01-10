Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un “evento de altas temperaturas extremas”, que aplicará desde la tarde de este sábado hasta la tarde del domingo 11 de enero, en donde se registrarán temperaturas de hasta 37°C en algunas zonas.

Desde el organismo informaron que las altas temperaturas afectarán a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, todas en las zonas de cordillera costa, valle y precordillera.

Las mayores temperaturas se podrán percibir el sábado en las regiones del Maule y Ñuble, en donde rondarán entre los 35°C y los 37°C.

Para el domingo en tanto, la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule estarán alrededor de los 33°C a los 36°C.

Pronóstico en cada zona

Sábado 10 de enero:

Región Metropolitana:

Cordillera de la costa: -

Valle: -

Precordillera: -

Región de O’Higgins:

Cordillera de la costa: -

Valle: -

Precordillera: -

Región del Maule:

Cordillera de la costa: 35°C-37°C

Valle: 35°C-37°C

Precordillera: 35°C-37°C

Región de Ñuble:

Cordillera de la costa: 35°C-37°C

Valle: 35°C-37°C

Precordillera: 35°C-37°C

Domingo 11 de enero:

Región Metropolitana:

Cordillera de la costa: 33°C-35°C

Valle: 34°C-36°C

Precordillera: 34°C-36°C

Región de O’Higgins:

Cordillera de la costa: 33°C-35°C

Valle: 34°C-36°C

Precordillera: 34°C-36°C

Región del Maule:

Cordillera de la costa: 34°C-36°C

Valle: 34°C-36°C

Precordillera: 34°C-36°C

Región de Ñuble:

Cordillera de la costa: -

Valle: -

Precordillera: -

Cuidados por el calor

El subsecretario del Interior, Víctor Ramos informó que “estaremos, en ciertas zonas del valle central desde Maule y Ñuble el día domingo con probabilidades sobre el 70% de ignición ”. Lo que significa que cualquier objeto que pueda producir una chispa en zonas con pastizales, generará un incendio.

A raíz de la declaración de “Botón Rojo”, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sugieren que se evite el uso de fuego al aire libre; no realizar faenas en horarios de mayor calor; y respetar el calendario de quemas controladas -las cuales están prohibidas en este contexto-.