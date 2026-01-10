SUSCRÍBETE POR $1100
    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Las altas temperaturas se localizarán en la Región Metropolitana y otras tres regiones de la zona central durante este fin de semana.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    SEBASTIAN CISTERNAS/ATON CHILE

    La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió una alerta por un “evento de altas temperaturas extremas”, que aplicará desde la tarde de este sábado hasta la tarde del domingo 11 de enero, en donde se registrarán temperaturas de hasta 37°C en algunas zonas.

    Desde el organismo informaron que las altas temperaturas afectarán a las regiones Metropolitana, O’Higgins, Maule y Ñuble, todas en las zonas de cordillera costa, valle y precordillera.

    Las mayores temperaturas se podrán percibir el sábado en las regiones del Maule y Ñuble, en donde rondarán entre los 35°C y los 37°C.

    Para el domingo en tanto, la Región Metropolitana, O’Higgins y Maule estarán alrededor de los 33°C a los 36°C.

    Pronóstico en cada zona

    Sábado 10 de enero:

    Región Metropolitana:

    • Cordillera de la costa: -
    • Valle: -
    • Precordillera: -

    Región de O’Higgins:

    • Cordillera de la costa: -
    • Valle: -
    • Precordillera: -

    Región del Maule:

    • Cordillera de la costa: 35°C-37°C
    • Valle: 35°C-37°C
    • Precordillera: 35°C-37°C

    Región de Ñuble:

    • Cordillera de la costa: 35°C-37°C
    • Valle: 35°C-37°C
    • Precordillera: 35°C-37°C

    Domingo 11 de enero:

    Región Metropolitana:

    • Cordillera de la costa: 33°C-35°C
    • Valle: 34°C-36°C
    • Precordillera: 34°C-36°C

    Región de O’Higgins:

    • Cordillera de la costa: 33°C-35°C
    • Valle: 34°C-36°C
    • Precordillera: 34°C-36°C

    Región del Maule:

    • Cordillera de la costa: 34°C-36°C
    • Valle: 34°C-36°C
    • Precordillera: 34°C-36°C

    Región de Ñuble:

    • Cordillera de la costa: -
    • Valle: -
    • Precordillera: -

    Cuidados por el calor

    El subsecretario del Interior, Víctor Ramos informó que “estaremos, en ciertas zonas del valle central desde Maule y Ñuble el día domingo con probabilidades sobre el 70% de ignición”. Lo que significa que cualquier objeto que pueda producir una chispa en zonas con pastizales, generará un incendio.

    A raíz de la declaración de “Botón Rojo”, desde la Corporación Nacional Forestal (Conaf) sugieren que se evite el uso de fuego al aire libre; no realizar faenas en horarios de mayor calor; y respetar el calendario de quemas controladas -las cuales están prohibidas en este contexto-.

    Ministro Boccardo responde a críticas por “Ley de amarre” y dice que están abiertos a discutir puntos conflictivos
