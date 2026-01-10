SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Australia declara estado de desastre: más 300.000 hectáreas han sido arrasadas por incendios en Victoria

    Una ola de calor, con temperaturas que superaron los 40°C, ha afectado a millones de personas el sureste del país, con vientos cálidos que avivaron algunos de los fuegos más peligrosos desde los incendios del denominado "Verano Negro" en 2019.

    Por 
    Lya Rosen

    Las autoridades de Australia declararon este viernes -sábado local- estado de desastre, después de que los incendios forestales que azotan el sureste del país destruyeran viviendas y arrasaran vastas extensiones de bosque.

    Se cree que en Victoria al menos 119 estructuras fueron destruidas y más de 300.000 hectáreas de matorrales se han quemado, mientras los cuerpos de bomberos y autoridades locales continúan luchando contra incendios que pueden permanecer activos durante “semanas”.

    Durante los últimos días, una ola de calor con temperaturas que superaron los 40°C han afectado a millones de personas en este estado australiano, con vientos cálidos que avivaron algunos de los fuegos más peligrosos desde los incendios del denominado “Verano Negro” en 2019.

    Tan solo el incendio ubicado en Longwood y Ruffy, a 130 kilómetros al noreste de Melbourne, la capital del estado, ha quemado más de 84.000 hectáreas, mientras que un segundo gran foco cerca de Walwa y Mount Lawson, en la frontera con Nueva Gales del Sur, ha consumido sobre las 19.000 hectáreas.

    Un tercer gran incendio también arrasa la zona de matorrales y una antigua zona de extracción de oro en la ciudad de Ravenswood, cerca de los importantes centros regionales de Castlemaine y Bendigo, a unos 120 kilómetros al noroeste de Melbourne.

    Con esto, hasta 300.000 hectáreas se han quemado en todo Victoria a medida que los frentes de fuego avanzan en múltiples direcciones. En total, 36 incendios forestales continúan ardiendo en todo el estado.

    De acuerdo a The Guardian, el comisionado de gestión de emergencias, Tim Wiebusch, declaró que se habían perdido unas 50 viviendas en el incendio de Ravenswood y Harcourt. La línea ferroviaria de Bendigo también resultó dañada por el fuego y se encontraba cerrada. En tanto, en Ruffy serían al menos las 20 casas destruidas.

    “Las condiciones que experimentamos ayer con el fuego son diferentes a las que vimos en 2009 y 2019”, dijo Wiebusch. “Ayer vimos más de 200 incendios de pasto y matorrales que afectaron cada rincón de nuestro estado(…) 10 de esos incendios [se] mantienen como incendios importantes”, detalló.

    Para luego afirmar que “es importante destacar que muchos de estos grandes incendios continuarán ardiendo durante días, si no semanas”.

    La primera ministra de Victoria, Jacinta Allan, declaró este sábado el estado de desastre en​​ 18 zonas del estado, lo que otorga a los bomberos poderes de emergencia para forzar las evacuaciones.

    “Se trata de una sola cosa: proteger las vidas de los habitantes”, afirmó, para luego agregar: “Y esto envía un mensaje claro: si te han dicho que te vayas, vete”.

