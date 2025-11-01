OFERTA ELECCIONES $990
Nacional

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

Según declaro el jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez: "Se está investigando el delito de homicidio, hecho que habría ocurrido en la madrugada del día viernes".

Por 
Sebastián Escobar F.

La madrugada de este sábado, un hombre fue encontrado en plena avenida de Chillán con graves lesiones causadas por una brutal golpiza.

Según declaro el jefe de la Brigada de Homicidios de Chillán, el subprefecto Raúl Sánchez Escudero, “a solicitud del Ministerio Público, se encuentran realizando diligencias en el sitio del suceso, específicamente en la calle Ejército de Chile con Santa Rosa”.

PDI en sitio del suceso en Chillán por caso de brutal golpiza.

Asimismo, añadió: “Se está investigando el delito de homicidio, hecho que habría ocurrido en la madrugada del día viernes. En el lugar de los hechos, se están realizando levantamientos de evidencias biológicas, aparte de pericias por parte del Laboratorio de Criminalística Regional Chillán, con la finalidad de establecer la dinámica de los hechos y establecer la identidad de él o los autores del delito”.

Por otro lado, respecto a la identidad de la víctima, la autoridad explicó que “se pudo establecer de que la víctima corresponde a una persona de mayor edad, de nacionalidad chilena, de sexo masculino, el cual habría sido agredido por dos imputados, los cuales posteriormente de la agresión se dan la fuga”.

Así, concluyó explicando que “la víctima es trasladada hasta el Hospital Herminda Martín de Chillán, donde en la madrugada fallece producto de las lesiones provocadas por los imputados”.

Hombre muere a causa de una golpiza efectuada por dos sujetos en Chillán

