OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Nacional

Hombre muere acribillado en plena vía pública de Cerro Navia: recibió al menos ocho balazos

Dos criminales lo abordaron mientras caminaba por el sector y le dispararon a corta distancia. ECOH y la PDI indagan las causas del hecho.

Rodrigo Gómez S.Por 
Rodrigo Gómez S.
ECOH investiga homicidio de hombre en Cerro Navia. Foto: @ECOH_FiscaliaRM

Un hombre adulto murió este martes, luego de recibir una serie de disparos mientras caminaba por la vía pública, en la comuna de Cerro Navia, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Sara Gajardo con Alpacatal, donde fue abordado por al menos dos criminales que abrieron fuego en su contra, a una corta distancia.

De acuerdo con la revisión preliminar del cuerpo, la víctima de 35 años recibió ocho disparos, incluso en su cabeza, lo que le habría generado la muerte luego de ser trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, de la misma comuna.

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Paola Salcedo, señaló que “el procedimiento se genera poco antes de las 3 de la tarde y la victima circulaba por el espacio público y es abordada por dos sujetos, quienes le disparan a corta distancia y le general su muerte”.

“Hay abundante evidencia balística y hay que determinar si corresponde a una sola arma o a más de una. Es parte de la investigación aún”, afirmó respecto al armamento usado en este crimen.

La persecutora sostuvo que “la víctima tiene aproximadamente ocho impactos en distintas partes de su cuerpo y la que le causó la muerte, en la zona de la cabeza”.

Respecto de los antecedentes policiales de la víctima, se señaló que mantenía algunos registros previos, pero la fiscal Salcedo evitó confirmar si el sujeto estaba vinculado al mundo del narcotráfico.

La Fiscalía ECOH trabajará con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el hecho.

Más sobre:PolicialCerro NaviaDisparosECOHFiscalía

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos

“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

El revival de Carolina Tohá: exministra se abre a integrar comando de Jara y fustiga a figuras de la ex Concertación que apoyan a Matthei

Lo más leído

1.
Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

Kaiser asegura que de llegar a La Moneda intentará enviar a “extranjeros con antecedentes penales” a megacárcel de Bukele

2.
Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

Esposo de exjueza Ángela Vivanco, Gonzalo Migueles, se entrega en dependencias de Carabineros

3.
Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

Fiscalía despacha orden de detención para pareja de exministra Vivanco y abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos

4.
Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

Fuera del Congreso y también del núcleo de poder del PC: Jadue es removido de la comisión política de su partido

5.
“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

“Se paga solo”: crece la presión en el Congreso para aprovechar el envión de Contraloría y subir su Presupuesto 2026

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

Truenos, viento y más: qué efectos se esperan para el día de lluvia en la Región Metropolitana

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

“Imposible”: la inusual pelea entre un gran tiburón blanco y un grupo de orcas en México que preocupa a los expertos

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

Quién es Soraya Martínez Ferrada, la chilena que fue electa como alcaldesa de Montreal en Canadá

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Servicios

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

SHOA descarta tsunami en costas de Chile tras sismo percibido en el Océano Pacífico

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

¿Cuándo ver la Superluna de noviembre? Se anuncia como la más brillante del año

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Dónde y a qué hora ver a Olympiacos vs. PSV por la Champions League

Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña
Chile

Diputado Mellado niega acusación de abuso sexual y apunta a intento por dañar su imagen en medio de campaña

Hombre muere acribillado en plena vía pública de Cerro Navia: recibió al menos ocho balazos

“Te lo explico con peras y manzanas, por si vuelves a postular el día de mañana”: el rap de Evelyn Matthei con dardos a Kast

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo
Negocios

Oposición pide al gobierno definir reajuste público antes de retomar discusión del Presupuesto, pero gobierno alega falta de tiempo

Sofofa intensifica lobby empresarial por aranceles y se reúne con asesores clave en EE.UU.

Producción de cobre de Codelco aumenta a septiembre por división Hales, pero sus ganancias caen 30%

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10
Tendencias

5 equipos para sortear el fin del soporte de Windows 10

Quién es Jim Curtis, la nueva pareja de la actriz Jennifer Aniston

Por qué los pendrives están desapareciendo (y cuál es ahora la mejor forma de almacenar contenido)

El duro castigo a Lucas Assadi por los escupitajos contra los hinchas de la UC
El Deportivo

El duro castigo a Lucas Assadi por los escupitajos contra los hinchas de la UC

La brutal barrida de Luis Díaz que terminó con Hakimi lesionado en la Champions League

Liverpool vence a un Real Madrid sin respuestas y le arrebata el invicto en la Champions League

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos
Finde

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Para los amantes del cómic y el manga: así será Planeta Cómic Fest 2025

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena
Cultura y entretención

Joe Vasconcellos anuncia los invitados para celebrar los 30 años de Toque en el Movistar Arena

Arcade Fire entre un divorcio, acusaciones y un tibio álbum: ¿qué pasa con la gran gloria del indie?

Netflix presenta un avance y la fecha de estreno de Agatha Christie: las siete esferas

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos
Mundo

Captan el momento exacto en que avión de carga se estrella tras despegar en Kentucky: al menos tres muertos y 11 heridos

Zohran Mamdani se convierte en el primer alcalde asiático y musulmán de Nueva York 

Embajador de Ucrania: “No hay un lugar en Ucrania que esté 100% seguro contra los ataques rusos”

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años
Paula

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso

Isidora Cuzzi Viza: La madre tejedora que Chile me regaló