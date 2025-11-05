Hombre muere acribillado en plena vía pública de Cerro Navia: recibió al menos ocho balazos

Un hombre adulto murió este martes, luego de recibir una serie de disparos mientras caminaba por la vía pública, en la comuna de Cerro Navia, en la zona poniente de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió en la intersección de Sara Gajardo con Alpacatal, donde fue abordado por al menos dos criminales que abrieron fuego en su contra, a una corta distancia.

De acuerdo con la revisión preliminar del cuerpo, la víctima de 35 años recibió ocho disparos, incluso en su cabeza, lo que le habría generado la muerte luego de ser trasladado hasta el Hospital Félix Bulnes, de la misma comuna.

La fiscal del Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH), Paola Salcedo, señaló que “el procedimiento se genera poco antes de las 3 de la tarde y la victima circulaba por el espacio público y es abordada por dos sujetos, quienes le disparan a corta distancia y le general su muerte”.

“Hay abundante evidencia balística y hay que determinar si corresponde a una sola arma o a más de una. Es parte de la investigación aún”, afirmó respecto al armamento usado en este crimen.

La persecutora sostuvo que “la víctima tiene aproximadamente ocho impactos en distintas partes de su cuerpo y la que le causó la muerte, en la zona de la cabeza”.

Respecto de los antecedentes policiales de la víctima, se señaló que mantenía algunos registros previos, pero la fiscal Salcedo evitó confirmar si el sujeto estaba vinculado al mundo del narcotráfico.

La Fiscalía ECOH trabajará con la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) para esclarecer el hecho.