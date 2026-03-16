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    Hombre muere baleado en Puente Alto: investigan presunto enfrentamiento entre bandas

    Según detalló el fiscal ECOH, Fernando Anais, la víctima no mantenía antecedentes penales, y no estaría relacionada con las bandas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un hombre perdió la vida en horas de la noche en la comuna de Puente Alto, a raíz de un presunto enfrentamiento de bandas rivales.

    Los hechos se habrían registrado en calle Blanca con Jardín Alto, donde por causas que se investigan la víctima, un hombre de más de 50 años, fue baleado en plena vía pública. Tras el hecho, la víctima trasladada al Cesfam Bernardo Leighton, donde se constató su fallecimiento.

    De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Fernando Anais, “se ha levantado una gran cantidad de munición balística. Hay cerca de 60 evidencias levantadas. Hay cámaras de seguridad, la idea es poder analizarla y en base a eso establecer quiénes serían los disparadores”.

    Además, explicó que la víctima, “no tiene antecedentes penales, es vecino del sector, debe más o menos tener 50 años de edad y como le indico no estaría relacionado con los disparos que realmente ocurrieron”.

    “Podría eventualmente ser un enfrentamiento de bandas rivales y la víctima en primera instancia no estaría relacionada con esas bandas”, expresó.

    El hecho está siendo investigado por el grupo ECOH de la Fiscalía y la Brigada de Homicidios Sur de la PDI.

    Más sobre:Puente AltoHomicidioECOHPolicial

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