Hombre muere de un disparo en la cabeza en plena vía pública en Puente Alto

Un hombre adulto murió luego de recibir una serie de disparos mientras se encontraba en la vía pública, en la comuna de Puente Alto, en la zona sur de la Región Metropolitana.

El ataque ocurrió en el pasaje Estero de Dios casi en la intersección de Río Volcán y será investigado por el Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía.

El fiscal Ernesto Navarro señaló que la notificación del crimen fue notificada alrededor de las 21 horas.

“Concurrimos al lugar y efectivamente se encuentra un hombre de aproximadamente 40 años, el cual no ha podido ser identificado. El cuerpo presenta alrededor de cuatro impactos balísticos” , señaló el fiscal Navarro.

De igual modo, se informó que se investigan múltiples líneas investigativas y que, de momento, no se tiene claridad si los autores del homicidio se movilizaban en algún vehículo o circulaban a pie.

La víctima tendría residencia en el sector de Bajos de Mena y, pese a que en primera instancia se señaló que era chileno, se está verificando su nacionalidad e identidad.

Las diligencias investigativas fueron encargadas a la Brigada de Homicidios (BH) Sur de la PDI. De momento no hay información sobre la detención de él o los atacantes.

El subprefecto Robert Briones de la BH Sur agregó que se trabaja con el Laboratorio de Criminalística y médicos de la institución para identificar el cuerpo.

“Presenta cuatro impactos balísticos en su cuerpo. Estos fueron a corta distancia y, en estos momentos, a través de huellas se están haciendo pericias que buscan establecer su identidad”, afirmó Canales.

Para determinar cómo ocurrieron los hechos se toma declaración de testigos y la revisión de cámaras de seguridad.