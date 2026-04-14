Hombre muere tras ser atropellado por conductor que intentó evitar encerrona en Maipú

Un hombre perdió la vida tras ser atropellado en el marco de un intento de encerrona en la comuna de Maipú, en la Región Metropolitana.

Los hechos se registraron alrededor de las 3:30 horas, en Av. las Torres, cuando la víctima se encontraba retirando sus pertenencias del maletero de un vehículo.

En este contexto, es que un grupo de delincuentes llegaron al lugar con el fin de efectuar una encerrona, ocasión en que el conductor del automóvil, con el fin de evitar el robo, retrocedió atropellando a la víctima e impactando a la moto en que se transportaban los antisociales para luego huir del lugar.

Según detalló el teniente coronel Cristián Becerra, de la Prefectura Santiago Rinconada, “Carabineros de Chile, a través de sus unidades investigativas del OS9 y también a través de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, logramos ya establecer cuál es la dinámica del hecho y nos encontramos trabajando para dar con el paradero de las personas que están involucradas en este hecho delictuoso”.

Respecto al autor del atropello, sostuvo que “se entregó, comentó el hecho y en este momento va personal del OS9 a tomar las declaraciones respectivas junto con el Ministerio Público”.