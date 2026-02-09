Hombre muere tras ser baleado en las cercanías del Mercado Central

Un hombre perdió la vida durante la noche del domingo luego de ser baleado a metros del Mercado Central, en la intersección de las calles Puente e Ismael Valdés Vergara en la Región Metropolitana.

De acuerdo a información preliminar, se trataría de una persona de alrededor de 30 años la cual recibió múltiples impactos de bala por motivos que se desconocen.

Según detalló 24 Horas, los hechos se habrían registrado cerca de las 22:00 horas del domingo, y tras esto la víctima fue trasladada hasta la Posta Central, donde falleció a raíz de la gravedad de sus heridas.

En el lugar de los hechos se encuentra trabajando personal de Labocar de Carabineros, con el fin de esclarecer lo ocurrido.