    Nacional

    Hombre muere tras ser baleado en una feria navideña informal en Puente Alto

    Personal de la Policía de Investigaciones se encuentra investigando el hecho.

    Claudio Portilla 
    Claudio Portilla
    Imagen archivo.

    Un hombre murió durante la madrugada de este lunes tras ser baleado en una feria navideña informal en la comuna de Puente Alto.

    De acuerdo a la información preliminar, en el lugar se habría producido un intercambio de disparos el cual terminó con la persona fallecida.

    Según detalló el comisario Ángel Jaque de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, “de acuerdo a las primeras indagaciones, el homicidio habría ocurrido en el contexto de una feria navideña, que de acuerdo a las primeras indagaciones es una feria navideña informal, y habría ocurrido un intercambio de disparos, pero eso está aún en etapa muy preliminar”.

    Además añadió que “actualmente, el equipo investigativo se encuentra en una etapa muy preliminar de la investigación. Estamos recogiendo evidencia balística, evidencia gráfica y evidencia testimonial que nos permita concluir o establecer fehacientemente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos”.

    Respecto al fallecido, desde la PDI informaron que se trata de un hombre de nacionalidad chilena de 33 años de edad.

    Portada del dia

