Hombre viajó de Osorno a Concepción para comprar un vehículo y lo mataron por la espalda

Un disparo por la espalda le quitó la vida a un hombre de 32 años que viajó de Osorno a Concepción para comprar un vehículo la noche de este martes.

El hombre iba acompañado de su hijo de 15 años, al que intentó proteger cuando fue baleado por los falsos compradores.

Los sujetos se desplazaban en un automóvil que abandonaron posteriormente en la ruta.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y Carabineros iniciaron una serie de labores tendientes a identificar a los responsables del crimen.

Persona del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) Concepción inició diligencias en el lugar de los hechos, en el sector de Nonguén, en las afueras de la zona urbana de Concepción.

El fiscal Felipe Calabrano explicó que también se dispuso la concurrencia de efectivos del departamento especializado OS-9 “en los dos sitios del suceso, que es uno en el lugar donde ocurre el robo con homicidio y luego donde es abandonado el vehículo”.

“Se ha logrado levantar y recoger diversos antecedentes que son bastante útiles para poder esclarecer la identidad de los autores de este delito”, destacó el fiscal.

Calabrano explicó que la víctima se concertó con un tercero para realizar la transacción “en un lugar determinado donde ocurre el robo con homicidio”.

Estando la víctima y su hijo allí, llega un vehículo del que descienden dos personas para concretar el asalto.

“Para amedrentarlas realizan disparos hacia el suelo y posteriormente, al intentar huir, ambas víctimas, le disparan por la espalda, recibe un disparo en la espalda la víctima, que le causó la muerte”, indicó el fiscal.