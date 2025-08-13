SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Nacional

Hombre viajó de Osorno a Concepción para comprar un vehículo y lo mataron por la espalda

La víctima estaba acompañado por su hijo y fue baleado por los falsos compradores.

José NavarretePor 
José Navarrete

Un disparo por la espalda le quitó la vida a un hombre de 32 años que viajó de Osorno a Concepción para comprar un vehículo la noche de este martes.

El hombre iba acompañado de su hijo de 15 años, al que intentó proteger cuando fue baleado por los falsos compradores.

Los sujetos se desplazaban en un automóvil que abandonaron posteriormente en la ruta.

El Equipo de Crimen Organizado y Homicidios (ECOH) de la Fiscalía y Carabineros iniciaron una serie de labores tendientes a identificar a los responsables del crimen.

Persona del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) Concepción inició diligencias en el lugar de los hechos, en el sector de Nonguén, en las afueras de la zona urbana de Concepción.

El fiscal Felipe Calabrano explicó que también se dispuso la concurrencia de efectivos del departamento especializado OS-9 “en los dos sitios del suceso, que es uno en el lugar donde ocurre el robo con homicidio y luego donde es abandonado el vehículo”.

“Se ha logrado levantar y recoger diversos antecedentes que son bastante útiles para poder esclarecer la identidad de los autores de este delito”, destacó el fiscal.

Calabrano explicó que la víctima se concertó con un tercero para realizar la transacción “en un lugar determinado donde ocurre el robo con homicidio”.

Estando la víctima y su hijo allí, llega un vehículo del que descienden dos personas para concretar el asalto.

“Para amedrentarlas realizan disparos hacia el suelo y posteriormente, al intentar huir, ambas víctimas, le disparan por la espalda, recibe un disparo en la espalda la víctima, que le causó la muerte”, indicó el fiscal.

Más sobre:PolicialSeguridadDelincuencia

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Senador De Urresti por proyecto que busca sancionar filtraciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

La ruta de la gira de Jara en nueva etapa de campaña: comienza en Valparaíso y finaliza en Santiago

Tenso intercambio en comisión de Hacienda: diputados piden a Cataldo aclarar responsabilidades en paro de manipuladoras de alimento

Lo más leído

1.
Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

Muere mujer conocida como la “Barbie narco chilena” y sus dos hijos tras violenta colisión frontal en Frutillar

2.
Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

Diputada Paula Labra emplaza a Presidente Boric tras publicación de su test de drogas y le pide respaldar proyecto de ley

3.
BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

BancoEstado ofrece gift card de $80.000 durante agosto: ¿Cuáles son los requisitos para obtenerla?

4.
Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

Brayan Cortés le gana a Gabriel Arias el duelo de arqueros chilenos en la sufrida victoria de Peñarol sobre Racing

5.
Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Nelson Beltrán, el “colombiano” que recomendó a Jeannette Jara dejarse las canas y evitar el color rojo

Portada del dia

Contenidos exclusivos y descuentos especiales

Digital + LT Beneficios$3.990/mes por 3 meses SUSCRÍBETE

VIDEOS

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Así será el nuevo terminal nacional del aeropuerto de Santiago

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

Carabineros entrega detalles de como alumno del liceo Lastarria resultó quemado tras lanzar molotov

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

¡Alerta anti-spam!: Hoy comienzan a regir los prefijos obligatorios para identificar llamadas sospechosas

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Así fue el tenso concejo municipal que aprobó el cambió de nombre de Av. Salvador Allende por Salesianos

Servicios

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca desde por el fin de semana largo

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca desde por el fin de semana largo

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Qué días son las Fiestas Patrias: revisa los feriados del descanso dieciochero XXL

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del martes 12 de agosto en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo
Chile

Revisa los horarios y rutas con peaje a luca por el fin de semana largo

Senador De Urresti por proyecto que busca sancionar filtraciones: “Hay un festival de filtraciones que no son por la libertad de prensa”

Tras episodio en el Senado: Poder Judicial reitera advertencia por estafa telefónica y secuestro de WhatsApp

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026
Negocios

El cobre ya sube 12% en el año y Cochilco revela las nuevas proyecciones para el precio 2025 y 2026

Caso seguros: la dura respuesta de la CNE al consejo del Coordinador Eléctrico

Asesor económico de Kast explica cómo reducirá impuestos, recortará gasto y no afectará la recaudación

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería
Tendencias

El precio del anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le dio a Georgina Rodríguez, según expertos en joyería

Las preocupantes condiciones que enfrentan los soldados de Rusia que regresan del frente en Ucrania

Confirman lluvia “importante” en Santiago: qué día y a qué hora comienza la precipitación

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas
El Deportivo

¿Aburrió a Guardiola? Polémico delantero deja el Manchester City tras una temporada marcada por las indisciplinas

El Team Chile celebra en Asunción y finaliza el remo con una cosecha histórica en los Panamericanos Junior

La advertencia de Felipe Loyola en Independiente a horas del duelo contra la U por la Copa Sudamericana

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo
Ciencia y Tecnología

Por cuatro años siguieron a más de mil personas y descubrieron una vitamina que ayuda a vivir más tiempo

Científicos chilenos realizan crucial hallazgo sobre una de las enfermedades que más ceguera provoca a nivel mundial

Tras casi 20 años intentándolo, mujer queda embarazada gracias a la inteligencia artificial

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”
Cultura y entretención

Cristián Arroyo, voz de Canal Magdalena: “No me gustan las plataformas digitales, no me gusta proponer solo recuerdo”

Kylie Minogue en el Movistar Arena: no puedes sacártela de la cabeza

“¿Quién crees que es esa persona?”: la misteriosa aparición de David Bowie en el universo de Twin Peaks

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas
Mundo

Jefe del Ejército israelí avala el plan para ampliar la ofensiva en Gaza pese a las críticas

Líderes europeos piden a Trump un alto el fuego en Ucrania como punto de partida en la reunión con Putin

El caso que podría obligar a la Corte Suprema de EE.UU. a anular el matrimonio entre personas del mismo sexo

Hablemos de amor: Me terminó un bot
Paula

Hablemos de amor: Me terminó un bot

Ángela Llanquinao Millaqueo y su hijo machi

Cuidado personal: qué mira la justicia al decidir con quién viven los hijos