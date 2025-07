Homicidio frustrado en Colina: joven de 17 años recibe cuatro impactos de bala mientras jugaba en multicancha

Un homicidio frustrado se registró en horas de la noche en la comuna de Colina, cuando un joven de 17 años fue baleado mientras se encontraba en una multicancha de la comuna.

Según detalló el fiscal ECOH Francisco Morales, “mientras cuatro jóvenes se encontraban compartiendo en una multicancha de básquetbol y fútbol, sujetos desconocidos descienden desde un vehículo y uno de ellos procede a realizar distintos disparos en contra de uno de los jóvenes”.

La víctima, que habría recibido cuatro disparos en el área abdominal, fue trasladada hasta el Hospital San José donde permanece en riesgo vital.

De acuerdo a lo que mencionó el fiscal "No estamos hablando de un encuentro deportivo, así que eso de momento no sería la línea de investigación. No existen rencillas, tampoco existen antecedentes penales de los que constan en Fiscalía respecto a estas personas, de modo de que la investigación se está abriendo a otras hipótesis que permitan dar con el paradero de los sujetos“.

En cuanto a las otras personas que se encontraban con la víctima, estas no resultaron heridas.