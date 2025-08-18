Homicidio frustrado en La Pintana: Hombre en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública

Un homicidio frustrado se registró en horas de noche en la comuna de La Pintana, donde un hombre fue baleado en múltiples ocasiones por desconocidos.

Los hechos se registraron en el pasaje Inés de Suárez de la población El Castillo la comuna, en donde un adulto de 48 años, que era acompañado por un menor de edad, fue interceptado por dos sujetos en motocicleta, quienes dispararon en su contra.

De acuerdo a lo que detalló el fiscal ECOH, Eduardo Jeria, “uno de estos abre fuego contra el adulto de 48 años con múltiples impactos, lo hiere uno en el abdomen con salida de proyectil y tres en su pierna izquierda”, agregando que fue trasladado hasta al Hospital Padre Hurtado, donde se le realizó una intervención.

Según detalló, la víctima se encuentra en riesgo vital y mantenía antecedentes por infracciones a la ley 20.00 (drogas) y de control de armas.

Los hechos ocurren en las cercanías de donde se llevó a cabo un operativo policial la semana pasada, y según mencionó el fiscal, “efectivamente se encuentra muy cerca de dicho lugar que fue fruto de un allanamiento, una casa cautiverio y el vínculo o no se está investigando para poder establecerlo o descartarlo”.