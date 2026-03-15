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    Hospital San Juan de Dios informa que Rodrigo Rojas Vade se mantiene grave, pero “estable dentro de su condición clínica”

    Desde el recinto de salud mencionaron que sigue en la Unidad de Cuidados Intensivos y que el equipo clínico mantiene una evaluación permanente sobre su estado.

    Antonella CicarelliPor 
    Antonella Cicarelli
    Referencial.

    El Hospital San Juan de Dios entregó una nueva actualización sobre el estado de salud del exconvencional Rodrigo Rojas Vade en el que señalaron que “continúa siendo grave, estable dentro de su condición clínica, y permanece hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)”.

    Desde el centro médico señalaron que “el equipo clínico mantiene una evaluación permanente de su evolución y el ajuste de las medidas terapéuticas según su condición clínica”.

    Rojas Vade se encuentra hospitalizado desde este miércoles tras ser encontrado en un sitio eriazo en la ruta 78, según información de la Policía de Investigaciones (PDI) estaba “maniatado, con amarras plásticas, inconsciente y con lesiones en su cabeza“.

    A pesar de que en un inicio se investigaban hipótesis relacionadas a un secuestro, en los últimos días han aparecido evidencias entre las pertenencias del exconvencional como amarras en su mochila que coinciden con las que tenía al momento de ser encontrado.

    Por esto el Ministerio Público ha abierto otras líneas investigativas en paralelo para determinar si esto hecho habría sido “un montaje” y si las heridas fueron autolesiones.

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