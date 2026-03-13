¿Otro vuelco con Rojas Vade? Fiscalía pericia coincidencia de amarras de sus manos y pies con evidencia incautada en su mochila

Importantes diligencias realizó ayer la Policía de Investigaciones en el domicilio del exconstituyente Rodrigo Rojas Vade (42), quien el miércoles por la noche fue encontrado con graves lesiones a un costado de la Ruta 78, a la altura del kilómetro 59.

Rojas Vade fue hallado en un sitio eriazo con varias lesiones en su cabeza a un costado de un vehículo que utiliza para prestar servicios en la aplicación Cabify: estaba amarrado de manos y pies, con lesiones en la cabeza y rayados en sus brazos con alusiones políticas.

De inmediato el Ministerio Público ordenó diligencias para despejar lo ocurrido. Sin embargo, una nueva línea investigativa comenzó a surgir durante la tarde de este jueves tras los hallazgos que hizo la PDI en la casa ubicada en un condominio de Pomaire, en la comuna de Melipilla.

¿Posible vuelco?

En su domicilio, que comparte con sus padres, los detectives encontraron un elemento que llamó su atención. Al interior de una mochila había amarras plásticas de color blanco, del mismo tipo que las que tenía el exconvencional cuando lo ubicaron en la carretera.

El hallazgo, que despertó varias interrogantes en los policías que llegaron hasta el domicilio, se sumó a que, de acuerdo a fuentes de la investigación, el estado grave en que fue encontrado no se debió a los golpes que recibió, sino a una sobredosis de droga.

Quienes conocen de la causa señalan que esa droga sería heroína o uno de sus derivados. Las mismas fuentes señalan que el sujeto mantiene un problema severo con el consumo de drogas.

Estos hallazgos despertaron una nueva línea investigativa para la policía, que dice relación con que pudo haberse tratado de un montaje.

Así las cosas, comentan otras fuentes, ahora los peritos deberán determinar si las amarras corresponden exactamente a las mismas, “ya que aparentemente ese tipo de amarras viene numerado y eso permitiría compararlas”.

Con todo, pese a la nueva línea investigativa que surgió en las últimas horas, los investigadores no descartan la participación de terceros y se continúa la investigación en varios frentes.

Desde el Hospital San Juan de Dios, lugar donde se encuentra hospitalizado, señalaron que Rojas Vade se mantiene internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI): “Se mantiene estable dentro de su gravedad y ha presentado una evolución clínica favorable durante las últimas horas”.

“El equipo clínico continúa con un manejo terapéutico y evaluación permanente de su evolución, de acuerdo con los protocolos establecidos”, añadieron.

Por último, también durante la tarde del jueves, los detectives encontraron su teléfono al interior del vehículo, el cual está siendo periciado.

Prontuario

El exconstituyente, exsímbolo en las manifestaciones del estallido social, se vio envuelto en polémica luego de que tras un reportaje de La Tercera tuviera que reconocer que no padecía cáncer, lo que utilizó como una suerte de bandera de lucha durante las protestas y que lo llevaron a ser elegido por en un cupo de la Convención Constituyente de 2021.

Una vez que Rojas Vade reconoció el engaño, por el cual debió renunciar a la Convención Constituyente, fue formalizado por el Ministerio Público por el delito de estafa residual.

Esto debido a que con el timo de que padecía cáncer recibió aportes que totalizaron $13.366.646. En un procedimiento simplificado, que fue llevado por el fiscal Patricio Cooper, por ese entonces fiscal Centro Norte, fue condenado a 61 días de presidio y al pago de 11 UTM.

Rojas Vade reconoció la responsabilidad en los hechos y recibió el beneficio de remisión condicional de la pena, evitando así ir a la cárcel.