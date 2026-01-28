Imputado por incendio en Chillán Viejo queda con prohibición de salir del país

El Juzgado de Garantía de Chillán dejó con prohibición de salir del país a un hombre de 59 años que fue señalado como el responsable de iniciar un incendio en la comuna de Chillán Viejo, Región de Ñuble.

El sujeto fue detenido el martes por Carabineros, luego de que vecinos alertaran de las llamas en el sector caserío San Pedro. Según comunicó la radio local Contacto, el incendio consumió cerca de 50 metros cuadrados.

El siniestro tuvo lugar a un día de que el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) cancelara la alerta roja vigente en la región por la simultaneidad de incendios en al menos nueve comunas, que superaban las capacidades operativas con la que se contaban al inicio de la emergencia.

El Ministerio Público imputó al sujeto de 39 años el delito de incendio forestal negligente, contenido en al Ley de Bosques y hurto de energía eléctrica.

“Dentro de los antecedentes de investigación principalmente constaba un informe de la fuerza de tarea de la Policía de Investigaciones, donde se habría determinado que el imputado habría hecho una conexión ilegal a un tendido eléctrico de la empresa Copelec para ocupar energía eléctrica en su vivienda”, relató la fiscal (s) Valentina Hormazábal.

El cableado, dijo la fiscal, al haber sido instalado de manera artesanal, generó un cortocircuito que luego derivó en un incendio en los pastizales de un vecino. “Se solicitó por parte del Ministerio Público la medida cautelar de arraigo nacional y finalmente se fijó un plazo de investigación de cuatro meses", cerró la persecutora.