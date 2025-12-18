Inauguran comisaría al interior de la estación Estadio Nacional del Metro de Santiago

Durante la mañana de este jueves, autoridades inauguraron la 60ª Comisaría de Carabineros en la estación Estadio Nacional en la Línea 6 del Metro de Santiago.

En la ocasión, desde Metro destacaron el retorno de Carabineros a la red y según explicó el presidente de Metro de Santiago, Guillermo Muñoz, “después de un largo tiempo no nos han dejado de prestar servicio y acompañar día a día, pero el tenerlos presentes en esta comisaría es tremendamente importante, es tremendamente significativo también para los más de 2,4 millones de personas que se mueven a diario por la red”.

Según agregó, “para Metro, la seguridad es un valor primordial. Y así lo hemos ido trabajando desde el primer día que, al menos, a mí me tocó asumir”, destacando que en 2022, solo un 22% de los usuarios se sentía seguro o muy seguro en Metro, cifra que hoy en día alcanza el 60%.

Por su parte, el gerente general de Metro, Felipe Bravo, expresó que “volver a tener a la 60ª Comisaría en nuestras instalaciones, es una muy buena noticia porque, sin ninguna duda, nos va a permitir mejorar aún más la coordinación y las condiciones en las que los Carabineros de la 60ª Comisaría pueden realizar sus tareas y sus labores al interior de la red”.

En la misma línea, detalló que “las tasas de delito este año están un 30% por debajo de las que teníamos en igual periodo el año pasado”, y añadiendo que “el 48% de los delitos son frustrados en Metro”.

“Las estaciones críticas, donde antes teníamos una gran presencia de comercio ilegal, hoy al menos en el 86% del tiempo están completamente despejadas de comercio ilegal”, agregó.

El general director de Carabineros, Marcelo Araya, también destacó la apertura de la comisaría apuntando que “a través de este acto, no solo estamos inaugurando un nuevo cuartel para brindar seguridad a los usuarios de la red y reforzar la colaboración que mantenemos de forma permanente con todo el personal de Metro, ya que también se fortalece la misión que se debe entregar a esta unidad”.

Es así como apuntó que esta nueva unidad tendrá una serie de “funciones clave, entre las cuales estaca reforzar la prevención y el control de delitos para garantizar un viaje seguro a los pasajeros y marcar, por supuesto, presencia activa para el control del comercio ilegal y todas las sensibilidades producidas en torno a la red”.

“Estar dentro de una estación de Metro no obedece a un mero criterio logístico, es una declaración del compromiso asumido con la seguridad de toda la sociedad, del transporte público y de quienes cada día utilizan este servicio como principal medio de viaje”, agregó.

Finalmente, el ministro de Seguridad, Luis Cordero, apuntó que “lo primero es que el transporte público y la percepción de seguridad en el transporte público es un tema clave para combatir el temor”, agregando que “las estrategias que ha aplicado Metro desde el año 2022 hasta ahora son extremadamente relevantes porque es una manera también de contribuir a la seguridad pública”.

De acuerdo a lo que detalló, “este recinto en particular, no solo es relevante porque permite volver a Carabineros a la red de Metro, sino que es fundamentalmente importante, como lo ha dicho el general Araya, porque en esta comisaría existe una estrategia muy concreta y específica de servicios policiales especializados para la red de Metro”.