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    Incautan más de 280 kilos de droga en operativo policial: sujetos enviaban la droga como encomienda

    Según detallaron desde la PDI, la organización contrataba a distintas personas con el fin de retirar la sustancia ilícita.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Mas de 280 kilos de droga que eran trasladados desde la Región de Antofagasta hasta la Región Metropolitana, fueron incautados en un operativo policial llevado a cabo por la Policía de Investigaciones (PDI), en conjunto con la Fiscalía Centro-Norte.

    El procedimiento fue desarrollado por la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, y según informaron, la organización utilizaba empresas de transporte para enviar la droga, simulando ser encomiendas legales.

    El fiscal Luis Isla, de la Fiscalía de Análisis Criminal y Focos Investigativos Centro-Norte, detalló que “se dispusieron diligencias de investigación para determinar la fecha exacta y el lugar donde sería recibida esta droga y las personas que estarían encargadas del traslado y acopio de la misma”; añadiendo que en el operativo se logró la detención de dos personas, una de las cuales quedó en prisión preventiva.

    Desde la Policía de Investigaciones, el Prefecto Eduardo Gatica, sostuvo que se “logró determinar que contrataban a distintas personas para ir a retirar esta sustancia ilícita que venía en gran volumen, la cual trasladaban al centro de acopio que se encontraba en la comuna de Recoleta, desde donde era distribuida a la Región Metropolitana”.

    “Los detectives lograron detectar el envío de una encomienda a través de una empresa de transporte legal, la que simulaba ser una encomienda normal, la que al análisis profesional y perfilamiento de la misma, se logró detectar que mantenía oculta en su interior esta gran cantidad de droga”, añadió.

    En total, se incautaron 281 kilos de cannabis sativa y 7 kilos de cocaína, con un avalúo superior a los $1.500 millones.

    Más sobre:PolicialPDIDrogaOperativo

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