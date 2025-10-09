En jornada de desalojo: Incendio afecta a casas en Campamento Dignidad de La Florida

En medio del desalojo llevado a efecto este jueves en el Campamento Dignidad, esta tarde se reportó un incendio que afecta a un grupo de viviendas de material ligero presente en este sitio de la comuna de La Florida.

La intensidad del fuego motivó la declaración de una segunda alarma de incendio, para sumar voluntarios al combate de las llamas, que se iniciaron en el sector de Los Recuerdos con Los Jazmines.

Por lo anterior, se desplegó el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa con el apoyo de siete compañías, más voluntarios de La Granja. En total, son 10 compañías las que combaten el siniestro.

Incluso, la emergencia motivó que se utilizara un carro bomba para grandes incendios, que mantienen los bomberos de Ñuñoa.

Registros compartidos en redes sociales dan cuenta de la magnitud del fuego, el cual alcanzó a una serie de viviendas que se encontraban desocupadas.

Producto de lo anterior, es que desde Carabineros también ayudan en apagar el fuego, mediante carros lanza agua.

La institución policial señaló que “de manera inmediata, nuestros carabineros se desplegaron para contener el fuego mientras arribaban las unidades de Bomberos, además de resguardar la seguridad de los vecinos del sector”.