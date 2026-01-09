SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Incendio consume cité en Santiago Centro y amenaza con propagarse a otras viviendas: vecinos fueron evacuados

    Personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) combate desde cuatro flancos de una misma manzana las llamas que se iniciaron en una vivienda emplazada en Chiloé con Sargento Aldea.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios

    Voluntarios de al menos 12 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS) trabajan esta madrugada para combatir un voraz incendio que afecta a un cité en la comuna de Santiago, el que amenaza con propagarse a viviendas y construcciones aledañas.

    El siniestro comenzó en la intersección de Chiloé con Sargento Aldea, hasta donde llegaron 20 carros bomba luego de que se emitieran tres alarmas de incendio desde el CBS.

    La primera alarma de incendio se registró a las 0.40 del viernes, tras lo cual fueron evacuados varios residentes del sector. De forma preliminar, no se ha informado de personas lesionadas.

    Las llamas amenazan a propagarse a viviendas contiguas, así como a galpones y bodegas del sector, las que están construidas de material ligero.

    Por este motivo, los voluntarios de Bomberos combaten las llamas desde cuatro sectores de la manzana -que conforman, además, las calles San Francisco y Maule-, para tratar de contener el siniestro.

    Vecinos denuncian que la vivienda donde comenzó el fuego sería una casa okupa, donde pernoctan personas en situación de calle. Afirman que el inmueble generalmente está lleno de basura, lo que podría haber ayudado a la propagación del incendio.

