Incendio consume recinto comercial en Av. Independencia: 14 compañías de Bomberos combaten las llamas

Un voraz incendio afecta esta tarde a un recinto comercial de la comuna de Independencia, emplazado en la intersección de la avenida del mismo nombre y calle Carrión.

Las llamas son combatidas por personal del Cuerpo de Bomberos de Santiago, desde donde se han emitido dos alarmas de incendio debido a la magnitud del fuego, el que amenaza con propagarse a otros locales cercanos .

Es así como voluntarios de 14 compañías, junto a 19 vehículos de emergencia, trabajan en el lugar, ubicado frente al Campus Norte de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile.

Hasta el momento no se ha informado de víctimas producto de las llamas.

🔴 AHORA: el Cuerpo de Bomberos de Santiago responde con voluntarios y máquinas de 12 Compañías ante 2ª Alarma de #incendio en local comercial de Av. Independencia y Carrión, en la comuna de #Independencia.@Comandantecbs@MunIndependenci pic.twitter.com/SlTGGIhLrS — Cuerpo de Bomberos de Santiago (@cbsantiago) September 29, 2025

En tanto, desde el Ministerio de Transportes informaron que el tránsito se encuentra suspendido en el lugar producto de la emergencia.