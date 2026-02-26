Incendio en fábrica textil de Independencia moviliza a Bomberos
Hasta ahora, no se han reportado lesionados. Un trabajador del recinto relató que se disponía a iniciar su turno junto a sus compañeros, cuando notaron el humo.
Un incendio tuvo lugar a eso de las 07.00 horas de este jueves en una fábrica textil ubicada en Independencia, Región Metropolitana.
Según informó Bomberos, el siniestro se desarrolla en la intersección de avenida Domingo Santa María con calle Nueva Cinco.
A raíz del fuego, una gran columna de humo negro se elevó por sobre el inmueble y pudo ser visible de comunas como Providencia.
Un operario textil del recinto confirmó a T13 que cuando se disponía a iniciar su turno, notó junto a sus compañeros primero el humo y posteriormente el fuego que comenzó a expandirse rápidamente.
“Se ocuparon todos los extintores y como es poliéster no se pudo apagar”, relató.
Hasta ahora, Bomberos no ha reportado lesionados.
Desde Transporte Informa, indicaron que se cerró el acceso de Domingo Santa María al oriente y poniente entre Las Cañas y Salomón Sack. Desvíos de tránsito en ambos puntos. Recomendaron, además, no transitar hacia ese punto.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
3.
Plan Digital + LT Beneficios por 3 mesesInfórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.