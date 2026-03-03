Incendio en planta industrial de CMPC en Puente Alto moviliza a múltiples compañías de Bomberos

Un incendio de proporciones se desató durante la tarde de este martes en las instalaciones de la planta Papeles Cordillera, perteneciente a la empresa CMPC, ubicada en la comuna de Puente Alto, sector suroriente de la Región Metropolitana.

El siniestro, que se gestó en las dependencias emplazadas en Avenida Eyzaguirre con calle Nonato Coo, generó una densa columna de humo, visible desde distintos puntos de la capital, lo que alertó a vecinos y transeúntes del sector.

De acuerdo con información preliminar, el fuego se habría iniciado en la zona posterior del complejo industrial, propagándose rápidamente debido a la carga combustible presente en el lugar.

Ante la emergencia, personal de Bomberos decretó tercera alarma de incendio, lo que implicó el refuerzo del operativo con un mayor número de compañías, carros bomba, camiones aljibe y personal especializado.

A esta hora, los voluntarios continúan trabajando intensamente para contener el avance de las llamas y evitar que el fuego alcance otras áreas de la planta o infraestructuras colindantes.

El procedimiento se mantiene en pleno desarrollo y, hasta el cierre de esta información, no se han reportado personas lesionadas ni evacuaciones obligatorias.

En paralelo, la Seremi de Salud Región Metropolitana emitió una serie de recomendaciones preventivas dirigidas a los residentes del sector suroriente de Santiago, debido a la presencia de humo en suspensión.

Entre las medidas sugeridas se encuentra mantener puertas y ventanas cerradas, evitar actividades físicas al aire libre, y cubrir nariz y boca con un paño húmedo en caso de exposición.

Las causas del incendio serán investigadas una vez que la emergencia se encuentre completamente controlada y los equipos técnicos puedan ingresar de forma segura al recinto afectado.

“No hay materiales tóxicos ni químicos”

A través de un comunicado público, la empresa CMPC entregó su versión respecto de la emergencia, confirmando que el incendio se originó en un sector específico de la planta de Puente Alto destinado al acopio de papel y cartón para reciclaje.

Según detalló la compañía, una vez detectada la situación se activaron de inmediato los protocolos internos de seguridad, siendo las brigadas de emergencia de la propia empresa las primeras en responder para contener el avance de las llamas.

CMPC precisó además que no se registraron personas lesionadas ni afectadas en su estado de salud producto del siniestro, y que el trabajo inicial permitió coordinar rápidamente el despliegue de Bomberos, quienes actualmente continúan con las labores de extinción en el lugar.

La firma subrayó que en el área afectada no se almacenan materiales tóxicos ni químicos, descartando riesgos adicionales para los trabajadores y la comunidad cercana.

Finalmente, la compañía señaló que mantendrá un monitoreo permanente de la emergencia y que irá entregando nuevas actualizaciones en caso de ser necesario, mientras se desarrollan las tareas de control total del incendio y las evaluaciones posteriores para determinar las causas del hecho.