    Nacional

    Incendio forestal en Maule: piden evacuar Loteo San Francisco mientras Conaf trabaja en cortafuegos para detener avance

    La petición se da durante la segunda jornada de combate al siniestro en la Séptima Región que ha afectado unas 1.127 hectáreas . Actualmente sólo se encuentra activo el foco del Cerro Maule.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    Sebastián Yeza
    Maule, 24 de diciembre 2025 Senapred declara alerta roja para las comunas de Maule por incendios forestales cercanos a lugares habitados Jose Robles/ Aton Chile JOSE ROBLES/ ATON CHILE

    El incendio forestal que ha afectado al Maule desde el miércoles, con focos que arrasaron unas 30 hectáreas en los sectores de Chacarillas, en Maule, y Vara Gruesa, en Linares, sigue causado estragos en la región. A pesar de que esos primeros puntos ya se encuentran bajo control, la evolución del siniestro ha puesto en peligro al Loteo San Francisco, en la comuna de Maule. Este, hoy, ese el único foco que se encuentra activo. Por lo mismo, este jueves el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) solicitó la evacuación de dicho sector, en una jornada donde se esperaba una temperatura máxima de 33°.

    En la zona se activó la mensajería SAE, conminando a los habitantes a dejar el lugar. Además, los instaron a actuar con calma y acatando las indicaciones de la autoridad y los equipos de respuesta desplegados.

    La petición de evacuación ocurrió justo en una jornada marcada por los combates contra las llamas.

    Hasta las 12.00 horas, la Corporación Nacional Forestal (Conaf) había reportado al menos 1.127 hectáreas afectadas por el siniestro denominado “Cerro Maule”. Los daños incluían la destrucción de dos cosas, dos bodegas y una barraca donde se guardaba maquinaria pesada. En esas labores actualmente combaten el fuego 27 brigadas de Bomberos con 50 voluntarios, además de cinco brigadas de Conaf y una del Ejercito de Chile. El incendio forestal también ha motivado el despliegue de nueve técnicos, un puesto de mando, cinco máquinas pesadas, seis aviones cisterna, dos helicópteros, un avión de coordinación y dos Brife.

    Junto con ello, en la comuna se mantiene la alerta roja comunal.

    El delegado presidencial del Maule, Humberto Aqueveque, se refirió a la situación de la región y, en específico, a las descargas de elementos que retardaran el avance de las llamas.

    “(El fuego)se propagó muy rápido y en condiciones difíciles, tiene mucha resistencia al combate y la intensidad calórica no permitía que los equipos terrestres, tanto de Bomberos como de las brigadas forestales, pudieran acercarse. Así que gran parte del combate se abocó a las descargas con recurso aéreo”, le comentó a radio Biobío.

    La misma autoridad informó a dicho medio que “durante la mañana varias familias se nos acercaban y decían que fue gracias al efecto del retardante, que el incendio no se propagó a las viviendas del sector Doña Ignacia y Don Humberto”.

    Daniel Flores, jefe de operaciones de Conaf Maule, le aseguró al Diario de Talca que tienen los recursos concentrados en el flanco izquierdo del siniestro, con el objetivo de bajar la intensidad que muestran algunos puntos con más actividad. Al otro costado del incendio, están trabajando en cortafuegos a lo largo de toda la línea de avance.

    “Queremos tener un perímetro consolidado antes de las 17.00, que es para cuando se anticipan los vientos más fuertes. Lo que más nos complica es el viento que levanta el fuego y lo hizo avanzar hacia el norte, además de la topografía y las altas temperaturas”, sostuvo.

