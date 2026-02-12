Incendio forestal en Puchuncaví sigue en combate: se mantiene alerta roja por cercanía a sectores poblados

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) informó que, de forma preliminar, más de 50 hectáreas se han visto afectadas por un incendio forestal que se desarrolla en la comuna de Puchuncaví, Región de Valparaíso.

El siniestro comenzó en la tarde del pasado miércoles. El Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres (Senapred) d ecretó la alerta roja comunal debido a la cercanía de las llamas con sectores poblados.

Durante la jornada nocturna, se mantuvo trabajando una brigada nocturna en consolidación de líneas cortafuego. Mientras que este jueves desde las 8.00 horas se desplegaban los siguientes recursos: un técnico, ocho brigadas, un puesto de mando, dos helicópteros de combate, una ambulancia ACHS, un skidder y dos camiones cisterna.

El director regional de Conaf, Mauricio Núñez, indicó que la superficie consumida por el siniestro consistía principalmente de pastizal, matorral y arbolado nativo. Además, indicaron que la Unidad de Análisis y Diagnóstico (UAD) ya comenzó la investigación para determinar el inicio y causa del incendio.

“Hubo un llamado, obviamente, a las personas a evacuar del sector Alto El Pucalán de manera preventiva. Gracias a Dios no pasó nada, así que fue solamente prevención”, añadió.