Incendios en Ñuble y Biobío: segunda nómina de 1.167 hogares comienza a recibir bono de recuperación

El gobierno informó este miércoles que, tras el pago inicial del bono de recuperación a 2.205 familias afectadas, se dio inicio a una nueva entrega de ayuda económica para otros 1.167 hogares catastrados como damnificados por los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío.

Esta segunda nómina se estableció mediante el levantamiento de la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) realizado recientemente en las zonas siniestradas.

“El sábado, más de 2 mil hogares ya recibieron este bono y este segundo aporte a nuevas familias ya está depositado en las cuentas de más de 1.100 hogares. Con esta segunda entrega completamos una inyección total de más de 4 mil 800 millones de pesos, que son un alivio para el bolsillo cuando las familias se están tratando de levantar”, señaló el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.

El bono de recuperación es un aporte de libre disposición que, a la fecha, ha sido pagado a 3.372 hogares en estas dos primeras fases, precisaron desde la Subsecretaría.

Los pagos se hacen en relación al tipo de daño y afectación, dividiéndose en dos tramos: $1.500.000 (afectación alta) y $750.000 (afectación media).

Este apoyo, que forma parte del paquete de Ayudas Tempranas del Ejecutivo, se deposita por única vez en la Cuenta RUT o puede cobrarse presencialmente en sucursales de BancoEstado.

La Subsecretaría del Interior adelantó que durante los próximos días se sumarán nuevos recursos en apoyo a las familias afectadas.

El detalle de requisitos y otros apoyos están disponibles en www.ayudastempranas.cl.