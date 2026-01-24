SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Indagan triple homicidio frustrado en San Joaquín: involucrados se habrían disparado mutuamente

    Las tres hombres baleados fueron trasladados hasta el Hospital Barros Luco, donde personal de la Brigada Homicidio Sur y el Laboratorio de Criminalística iniciaron las diligencias a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur.

    Por 
    Javiera Ortiz
    Foto: Referencial.

    Un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, durante la madrugada de este sábado.

    Según la inspectora de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), Paula Olivera, se trata de tres hombres que, a raíz de una discusión, se dispararon mutuamente mientras compartían en un departamento en el pasaje Rio Cisne en la comuna.

    Las tres personas baleadas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde personal de la Brigada Homicidios Sur y el Laboratorio de Criminalística iniciaron las diligencias a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur.

    De acuerdo a Olivera, los sujetos recibieron los disparos en sus extremidades inferiores y se encuentran fuera de riesgo vital.

    La Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encuentra realizando las pericias e investigación correspondientes para indagar en el origen de las armas.

    Lee también:

    Más sobre:HomicidioSan JoaquínPolicia de InvestigacionesHsopital Barros Luco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Liberan a dueño de local que se incendió durante celebración de Año Nuevo en centro de esquí en Suiza

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Tohá y quiebre del oficialismo previo al cierre del gobierno de Boric: “Hay que mirar por qué no logramos cuajar”

    Desbordes valora nombramientos en gabinete de Kast y anticipa encuentros con Poduje y de Grange

    Lo más leído

    1.
    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    Detienen en el centro de Santiago a estafador dedicado a la sustracción de dinero a turistas extranjeros

    2.
    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    El rol que tuvo la futura ministra de Salud en la condena de Manuel Álvarez

    3.
    Suprema despeja camino para detención de Vivanco y voto de minoría pone en duda imputación por lavado de activos

    Suprema despeja camino para detención de Vivanco y voto de minoría pone en duda imputación por lavado de activos

    4.
    Multan a los cuatro turistas extranjeros que usaron motos de agua en el río Futaleufú y al guía que los habría traído

    Multan a los cuatro turistas extranjeros que usaron motos de agua en el río Futaleufú y al guía que los habría traído

    5.
    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Trabajador fallece tras caer a pozo de aguas servidas en edificio de Las Condes

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    La playa en Chile que fue destacada por un medio argentino: “El mar es calmo y se disfruta sin apuro”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Las 3 regiones de Chile que tendrán lluvia y tormentas eléctricas en “un corto período de tiempo”

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Qué se sabe del “plan maestro” que anunció Trump para la reconstrucción de Gaza

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Cambio climático: cómo los pingüinos están cambiando por las altas temperaturas, según un estudio

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Villarreal vs. Real Madrid en TV y streaming

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Becas, útiles escolares y apoyo alimentario: las ayudas que dará Junaeb en las zonas afectadas por incendios

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Dónde y a qué hora ver a Bournemouth vs. Liverpool por la Premier League

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones
    Chile

    Al menos cuatro viviendas con daños mayores: alcalde de San Pedro de Atacama detalla afectaciones tras inundaciones

    Diputados emplazan a gobernador Saffirio entregar pruebas tras vincular incendios a “intereses económicos”

    Mineduc y Junaeb ponen en marcha en Tomé la primera Escuela Abierta de Emergencia para niños afectados por incendios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos
    Negocios

    Visas laborales bordearon las 200 mil en 2025 y bolivianos superan a venezolanos

    Tenpo Bank: “Llegamos para quedarnos”

    Camilo Cid y adjudicación del MCC: “Fonasa tiene que seguir tratando porque esto está en la ley, sino, tendría que modificarse la ley”

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes
    Tendencias

    Cómo China se ha infiltrado en el Ejército de Taiwán en medio de las presiones para obtener su control, según reportes

    Lluvia y tormentas eléctricas podrían volver a la Región Metropolitana este día

    Por qué Donald Trump dice que China es “una amenaza” para Groenlandia

    Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia
    El Deportivo

    Novak Djokovic llega a 400 victorias en Grand Slam y se mete en los octavos de final del Abierto de Australia

    El concluyente análisis de Pellegrini con el Betis: “El calendario ajetreado es porque estamos vivos en tres competiciones”

    Deportes Limache y San Luis de Quillota disputarán amistoso solidario por incendios en el sur del país

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes
    Finde

    Narración japonesa y una programación familiar: los detalles del 5° Festival Internacional de Kamishibai en Las Condes

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande
    Cultura y entretención

    Reseñas de discos/singles: Ana Tijoux celebra la música, Imarhan se renueva y Megadeth se despide a lo grande

    “Una verdadera representación de valentía”: cómo es el regreso de Michael J. Fox a la pantalla

    La poderosa muerte: Bob Weir y el fin de la utopía ácida

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China
    Mundo

    Trump amenaza con arancel del 100% a Canadá si concreta acuerdo con China

    Dos altos mandos del ejército chino son acusados de “presuntas violaciones graves a la disciplina y la ley”

    Estados Unidos se prepara para una tormenta invernal “catastrófica” que afectará a 160 millones de personas

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura
    Paula

    Pilar Quispe Mamani: Lenta, pero segura

    Equipo Paula gana premio ‘Pobre el que no cambia la mirada 2025′

    Torre helada de frutos rojos y yogur