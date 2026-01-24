Indagan triple homicidio frustrado en San Joaquín: involucrados se habrían disparado mutuamente

Un triple homicidio frustrado se registró en la comuna de San Joaquín, Región Metropolitana, durante la madrugada de este sábado.

Según la inspectora de la Brigada de Homicidios Sur de la Policía de Investigaciones (PDI), Paula Olivera, se trata de tres hombres que, a raíz de una discusión, se dispararon mutuamente mientras compartían en un departamento en el pasaje Rio Cisne en la comuna.

Las tres personas baleadas fueron trasladadas hasta el Hospital Barros Luco, donde personal de la Brigada Homicidios Sur y el Laboratorio de Criminalística iniciaron las diligencias a solicitud de la Fiscalía Metropolitana Sur.

De acuerdo a Olivera, los sujetos recibieron los disparos en sus extremidades inferiores y se encuentran fuera de riesgo vital .

La Brigada de Homicidios Sur de la PDI se encuentra realizando las pericias e investigación correspondientes para indagar en el origen de las armas.