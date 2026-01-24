SUSCRÍBETE POR $1100
    Nacional

    Cierran playas de El Tabo por aparición de fragata portuguesa

    Los balnearios afectados corresponden a las playas de San Carlos, Playa Chica, Las Cruces y Playas Blancas.

    Joaquín DíazPor 
    Joaquín Díaz

    La Capitanía de Puerto de Algarrobo informó el cierre de varias playas de la comuna de El Tabo luego de confirmarse la presencia de fragatas portuguesas.

    El jefe del Departamento de Intereses Marítimos de la Capitanía de Puerto de Algarrobo, sargento segundo Juan Vásquez, explicó que la alerta se activó tras un aviso desde El Tabo.

    En ese sentido, los balnearios afectados corresponden a las playas de San Carlos, Playa Chica, Las Cruces y Playas Blancas. “Nuestra patrulla de Policía Marítima concurrió al lugar y confirmó la presencia de estas especies”, señaló Vásquez.

    Tras verificar la situación, la autoridad marítima se comunicó con la Seremi de Salud, organismo que este sábado emitió una resolución que prohíbe el baño en dichas playas.

    Qué es la fragata portuguesa y cómo reconocerla

    Aunque suele confundirse con una medusa, la fragata portuguesa (Physalia physalis) no lo es. Se trata de un sifonóforo, es decir, una colonia de organismos que funcionan como uno solo.

    Su rasgo más distintivo es una especie de “vela” azul violácea que flota en la superficie del mar. De ella cuelgan tentáculos largos y finos, casi imperceptibles a simple vista, que contienen veneno urticante.

    Síntomas de una picadura

    El contacto con sus tentáculos puede provocar:

    • Dolor intenso, similar a una quemadura
    • Ardor y enrojecimiento
    • Ampollas o marcas en la piel
    • En casos poco frecuentes: dificultad respiratoria, reacciones alérgicas severas o problemas cardíacos

    El dolor puede durar horas o incluso días, y las marcas pueden permanecer por semanas.

    Qué hacer si te pica una fragata portuguesa

    Las autoridades sanitarias recomiendan:

    1. Salir inmediatamente del agua.
    2. No frotar la zona afectada, ya que se activa más veneno.
    3. Retirar con cuidado los restos de tentáculos usando pinzas, un palo o el borde de una tarjeta (nunca con la mano).
    4. Lavar con agua de mar, no con agua dulce.
    5. Aplicar vinagre si está disponible.
    6. Luego, usar calor local (agua tibia) para aliviar el dolor.
    7. Si hay síntomas graves (falta de aire, mareos, dolor en el pecho), acudir de inmediato a un centro de salud.

    Cómo prevenir riesgos

    • Respetar la prohibición de baño cuando se detecta su presencia.
    • No tocar fragatas portuguesas ni vivas ni muertas.
    • Avisar a salvavidas o autoridades si se detectan ejemplares en la orilla.
    • Mantener especial cuidado con niños, adultos mayores y personas alérgicas o con problemas respiratorios.
